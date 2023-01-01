WebCatalog
Bareksa

Bareksa

bareksa.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bareksa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

OJK'nın izniyle Endonezya'daki en iyi, en eksiksiz ve güvenilir yatırım fonu yatırım uygulaması. Yatırım fonlarına ve devlet tahvillerine (SBN) yatırım yapmak kolay ve rahattır.

Web Sitesi: bareksa.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bareksa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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