OJK'nın izniyle Endonezya'daki en iyi, en eksiksiz ve güvenilir yatırım fonu yatırım uygulaması. Yatırım fonlarına ve devlet tahvillerine (SBN) yatırım yapmak kolay ve rahattır.

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