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Jelajah Ilmu

Jelajah Ilmu

jelajahilmu.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Öğrenciler ve öğretmenlerin rahat bir öğretme ve öğrenme deneyimine sahip olmaları için Endonezya'daki en iyi öğrenme yönetim sistemini sunuyoruz.

Web Sitesi: jelajahilmu.com

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