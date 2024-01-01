Shipper Indonesia

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Shipper, Endonezya genelinde ve uluslararası alanda, kendi posta ücretinizi seçmekte özgür olarak mal teslimat hizmetleri sağlayan, Endonezya'da bulunan bir lojistik toplayıcıdır.

Web Sitesi: shipper.id

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