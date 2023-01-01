WebCatalog
IPOT

IPOT

webapp.ipot.id

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde IPOT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

IPOT (Hint Premier Çevrimiçi Teknolojisi) tüm yatırım ihtiyaçlarına yönelik tek bir uygulamadır. IPOT uygulaması, Endonezya halkının yatırım faaliyetlerini desteklemek için eksiksiz özelliklere sahip PT Indo Premier Sekuritas'ın en son yeniliğidir.

Web Sitesi: webapp.ipot.id

Yasal Uyarı: WebCatalog, IPOT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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