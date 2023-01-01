Güvenilir Veriye Dayalı İşe Alma ve Değerlendirme Çözümleri Yetenek kaynağı bulma, çevrimiçi değerlendirme, mülakat planlama ve yetenek havuzuna kadar işe alım sürecini tek bir platformda yönetin.

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