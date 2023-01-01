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Sleekr

Sleekr

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Web Sitesi: sleekr.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sleekr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sleekr HR, işletmelerin modern İK bilgi sistemlerini başlatmalarına yardımcı olan çevrimiçi bir İK çözümüdür. Birçok süreci basitleştiriyor ve otomatikleştiriyoruz Verimli çalışma yapmanızı sağlayacak İK.

Web Sitesi: sleekr.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sleekr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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