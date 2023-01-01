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INDODAX, Endonezya'da 5,6 milyondan fazla üyesi bulunan, Bitcoin ve BTC, Dogecoin, Ethereum, USDT gibi diğer kripto varlıklarını alıp satmaya yönelik bir platformdur.

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