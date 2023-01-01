WebCatalog
Skolla

Skolla

skolla.online

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Skolla çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Skolla ile Etkili Öğrenme Öğrenmek daha etkileşimli ve eğlencelidir, daha gerçek olduğu için daha iyi anlamanızı sağlar. Öğrenim çözümleriniz için indirimlerden ve ücretsiz danışmanlıktan yararlanın!

Web Sitesi: skolla.online

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