WebCatalog
MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MOKA POS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha Büyük Ekran İşi Daha Sorunsuz Çalışır Moka Ultra ve Ultra+ ile tanışın. İş operasyonlarının konforu ve kolaylığı için en gelişmiş kasiyer ekipmanı.

Web Sitesi: mokapos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MOKA POS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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