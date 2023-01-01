WebCatalog
Sociomile

Sociomile

ivosights.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sociomile çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Markaların çeşitli kanallardan müşterilerle etkili ve verimli bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olacak en eksiksiz İletişim Merkezi platformu

Web Sitesi: ivosights.com

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