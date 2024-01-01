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Tikao.ai

Tikao.ai

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Web Sitesi: tikao.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tikao.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tikao, Sürdürülebilir Pazarlama Çerçevesi üzerine eğitilmiş yapay zeka modellerinin gücünü kullanan, Sürdürülebilir Markalara yönelik bir Pazarlama Platformudur. Şu anda Sürdürülebilir Moda, Kişisel Bakım ve Gıda alanlarında üç (3) kategoriye hizmet veren platform, (a) Pazarlama Etkinliği için Teşhis (varlıkların) (b) Yaratıcı İletişim Tasarımı (Google Reklamcılığı, Amazon Listeleme (metin, resim, videolar) ), Sosyal Reklamcılık, Web İçeriği, Anahtar Görseller, Ürün Detay Sayfaları); ve (c) Mevcut tüm iletişim varlıklarının AB, ABD ve Avustralya'da ortaya çıkan yeşil yıkama düzenlemelerine uygunluğu (talep denetleyicisi). Kullanıcılar, mevcut Marketing Tech Stack ile API tabanlı entegrasyon yoluyla Tikao.ai'yi kurumsal düzeyde ölçeklendirmek için dağıtabilir.

Kategoriler:

Business
Diğer Pazarlama Yazılımları

Web Sitesi: tikao.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tikao.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

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Intellifluence

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grabjobs.co

refive

refive

refive.io

Marketware

Marketware

marketware.com

AlaskaUSA Federal Credit Union

AlaskaUSA Federal Credit Union

alaskausa.org

Realtor.com

Realtor.com

realtor.com

NAB

NAB

nab.com.au

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

Qebot

Qebot

qebot.com

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