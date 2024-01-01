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Tikao, Sürdürülebilir Pazarlama Çerçevesi üzerine eğitilmiş yapay zeka modellerinin gücünü kullanan, Sürdürülebilir Markalara yönelik bir Pazarlama Platformudur. Şu anda Sürdürülebilir Moda, Kişisel Bakım ve Gıda alanlarında üç (3) kategoriye hizmet veren platform, (a) Pazarlama Etkinliği için Teşhis (varlıkların) (b) Yaratıcı İletişim Tasarımı (Google Reklamcılığı, Amazon Listeleme (metin, resim, videolar) ), Sosyal Reklamcılık, Web İçeriği, Anahtar Görseller, Ürün Detay Sayfaları); ve (c) Mevcut tüm iletişim varlıklarının AB, ABD ve Avustralya'da ortaya çıkan yeşil yıkama düzenlemelerine uygunluğu (talep denetleyicisi). Kullanıcılar, mevcut Marketing Tech Stack ile API tabanlı entegrasyon yoluyla Tikao.ai'yi kurumsal düzeyde ölçeklendirmek için dağıtabilir.

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