Marketware'in CRM'si, önemli büyüme girişimleri genelinde irtibat faaliyetinin etkinliğini planlamayı, izlemeyi ve ölçmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Zaman çizelgelerini ve görev atamalarını düzenli tutarak doktor değişimini ve gelir kaybını önlemek için daha iyi silahlanmış olacaksınız. Kullanımı kolay çözümümüz, hasta karışımını, ödeyen karışımını, talep hacmini ve sağlayıcı düzeyinde paylaşılan hasta bağlantılarını anlamanıza yardımcı olmak için talep verilerini PRM'ye entegre ederek ziyaretin geri dönüşünü değerlendirmenize yardımcı olur.

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