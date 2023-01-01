WebCatalog
Marketware

Marketware

app.marketware.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Marketware çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Marketware'in CRM'si, önemli büyüme girişimleri genelinde irtibat faaliyetinin etkinliğini planlamayı, izlemeyi ve ölçmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Zaman çizelgelerini ve görev atamalarını düzenli tutarak doktor değişimini ve gelir kaybını önlemek için daha iyi silahlanmış olacaksınız. Kullanımı kolay çözümümüz, hasta karışımını, ödeyen karışımını, talep hacmini ve sağlayıcı düzeyinde paylaşılan hasta bağlantılarını anlamanıza yardımcı olmak için talep verilerini PRM'ye entegre ederek ziyaretin geri dönüşünü değerlendirmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: marketware.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Marketware ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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