WebCatalog

The Hindu ePaper

The Hindu ePaper

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: epaper.thehindu.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Hindu ePaper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The Hindu'nun basılı gazetesini cebinizde taşımanın en rahat yolu. Tıpkı The Hindu gazetesini basılı olarak okumak gibidir; ama akıllı telefonunuzda. Hindu, Hindistan'daki en eski ve en büyük İngilizce gazetelerden biridir. Bu resmi ePaper uygulaması, cihazınızdaki günlük gazetenin dijital bir kopyasıdır. Bangalore, Chennai, Coimbatore, Delhi, Erode, Hyderabad, Kochi, Kalküta, Kozhikode, Madurai, Mangalore, Mumbai, Thiruvananthapuram, Thiruchirapalli, Vijayawada veya Visakhapatnam (Vizag) sürümlerine erişin ve artık hazırsınız.

Web Sitesi: epaper.thehindu.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Hindu ePaper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Swiggy

Swiggy

swiggy.com

Boodmo

Boodmo

boodmo.com

PharmEasy

PharmEasy

pharmeasy.in

Hartford Courant

Hartford Courant

courant.com

Tata 1mg

Tata 1mg

1mg.com

Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

Magzter

Magzter

magzter.com

Khaleej Times

Khaleej Times

khaleejtimes.com

DoctorC

DoctorC

doctorc.in

Florida Times-Union

Florida Times-Union

jacksonville.com

Seattle Post-Intelligencer

Seattle Post-Intelligencer

seattlepi.com

Sacramento Bee

Sacramento Bee

sacbee.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası