WebCatalog
PharmEasy

PharmEasy

pharmeasy.in

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PharmEasy, ilaç ve sağlık ürünlerini %20 DÜZ İNDİRİM* ile sunan Hindistan'ın en güvenilir çevrimiçi eczane ve tıbbi mağazalarından biridir. Hindistan'da Bangalore, Delhi, Mumbai, Kalküta, Haydarabad, Gurgaon, Noida, Pune vb. gibi 1,2 binden fazla şehirde 50 lakh'tan fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

Web Sitesi: pharmeasy.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, PharmEasy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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