Urban Ladder, Hindistan'ın Bangalore merkezli çok kanallı bir mobilya ve dekor perakendecisidir. Urban Ladder'ın şu anda Bangalore'da 3 mağazası var ve web sitesi aracılığıyla Hindistan'da 75'ten fazla şehirde dağıtım yapıyor.

Web Sitesi: urbanladder.com

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