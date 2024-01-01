TexVoz

TexVoz

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: texvoz.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde TexVoz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TexVoz, içeriğinizi hayata geçirmek, sesli kitaplar, anlatımlar vb. oluşturmak için doğal sesler sunduğumuz bir metinden konuşmaya yazılımıdır.
Kategoriler:
Music & Audio
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: texvoz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TexVoz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Listnr AI

Listnr AI

listnr.ai

Speechson

Speechson

speechson.com

Typecast

Typecast

typecast.ai

Speechki

Speechki

speechki.org

Vbee AI

Vbee AI

vbee.vn

Woord

Woord

getwoord.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

LOVO

LOVO

lovo.ai

Blogcast

Blogcast

blogcast.host

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası