Startup ekibiniz için uzman mentorlar. Tandem eli, ekibinizi daha önce onların yerinde olan alan uzmanlarıyla eşleştirir. Her ekip üyesinin büyüme hızında öğrenmesine yardımcı olacak mentorluğa yatırım yapın.

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