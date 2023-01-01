WebCatalog
Tandem

Tandem

trytandem.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tandem çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Startup ekibiniz için uzman mentorlar. Tandem eli, ekibinizi daha önce onların yerinde olan alan uzmanlarıyla eşleştirir. Her ekip üyesinin büyüme hızında öğrenmesine yardımcı olacak mentorluğa yatırım yapın.

Web Sitesi: trytandem.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tandem ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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