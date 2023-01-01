WebCatalog
Techsphere

Techsphere

techsphere.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Techsphere çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TEKNOLOJİ LİDERLERİ İLE TALEP ÜZERİNE MENTÖRLÜK. Vietnamlı mentorlardan tavsiye ve görüş alın dünya standartlarında teknoloji şirketlerinde.

Web Sitesi: techsphere.app

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