Ziyaretçi Davranış Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Ziyaretçi davranış istihbaratı yazılımı, konuk Wi-Fi, kişi sayaçları veya kameralar gibi çeşitli veri kaynaklarını kullanarak her ziyaretçinin fiziksel bir alandaki eylemlerini gözlemler ve böylece bireysel konumları takip eder. Bu, fiziksel mekanların ziyaretçi etkileşimleri, deneyimleri ve motivasyonları hakkında daha derin içgörüler kazanmasını sağlar ve müşteri yolculuklarına ve genel davranışlarına ışık tutar. Bu çözümler ayrıca ziyaretçi deneyimlerine ilişkin kapsamlı bir anlayış sunmak için sosyal medya, müşteri veri platformları ve hava durumu uygulamaları gibi diğer harici kaynaklarla da entegre edilebilir. Ziyaretçi davranış istihbaratı yazılımı, bu veri akışlarına bağlandıktan sonra fiziksel kuruluşlara, web sitesi ziyaretçilerinin izlenmesinden elde edilen e-ticaret platformlarına benzer bilgiler sağlar. Bu araçlar, kişi başına ziyaret sıklığını, demografik ayrıntıları ve yaya trafiği modellerini ayırt etmek için analitik gösterge tabloları sunarak mekan düzeni optimizasyonunu ve ziyaretçi davranışını etkileyen faktörlerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Gösterge panosunda, ziyaretçi konsantrasyonlarını gösteren ısı haritaları ve belirli demografik kriterlere göre grafikleri ve grafikleri bölümlere ayırma yeteneği bulunabilir.