Raydiant
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Web Sitesi: raydiant.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Raydiant çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Our plug-and-play hardware and cloud-based, intuitive enterprise-ready platform interface (with a marketplace of over 100 apps) can be accessed from anywhere, with secure software that boasts 99.9% uptime and protection from cybersecurity risks. Control and manage the content that plays on your screens, across 10 to 10,000 locations, straight from your couch. From a dynamic point-of-sale-integrated digital menu board to mouth-watering video displays, self-service kiosks, sales gamification and rewards to motivate teams, and personalized content displayed through AI-powered screens, Raydiant partners with the best in the business to create an amazing experience. Book a demo and access a 30 day risk free trial today: https://www.raydiant.com/book-a-demo
Web Sitesi: raydiant.com
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