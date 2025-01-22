CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

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Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Planfix
planfix.com
Planfix platformu, kuruluşların tüm işlerini çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanır. Şirketin büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun, Planfix'in mükemmel bir proje ve iş yönetimi aracı olarak sunabileceği şeyler vardır. Planfix ile şirketiniz, süreç tasarımından görünümüne kadar tamamen özelleştirilebilir bir yönetim sistemine kavuşur. Entegre Planfix platformu, kullanıcıların görev ve projeleri, CRM, satış, pazarlama, üretim, lojistik, destek hizmetleri, finans ve insan kaynaklarını aynı anda yönetmesine olanak tanır. Ekipler arasındaki veri aktarımı sorunsuzdur; örneğin, uygulama aşamasındaki işlemler projelere dönüşür ve bunlar daha sonra desteğe aktarılır. Esnek erişim ayarları, kullanıcıların yalnızca işte üretken kalmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri görüntülemelerine olanak tanırken, yöneticiler de iş sürecinin tamamını görüntüleyebilir. Bir şirket içindeki çeşitli iş süreçlerini yapılandırmak ve kontrol etmek için hiçbir programlamaya gerek yoktur. Platform, proje yönetimi, müşteri muhasebesi, görev yönetimi, çevrimiçi Gantt şemaları, e-posta entegrasyonu, takvimler, gerçek zamanlı etkinlik günlükleri, analiz ve raporlama, harici kullanıcıları bağlama, hesapları bağlama ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli güçlü özellikler sunar. İster yeni başlayan ister teknoloji meraklısı bir kullanıcı olun, Planfix mükemmel bir seçim olacaktır. Deneyimli kullanıcılar Planfix'te diğer hizmet ve sistemlerde bulunmayan özellikleri bulacaktır. Bu özellikler arasında kapsamlı özelleştirme, karmaşık iş süreçlerinin gelişmiş otomasyonu ve esnek proje oluşturma yer alır. Alternatif olarak, kullanıma hazır konfigürasyonlar ve otomatikleştirilmiş prosedürler, katılım ve uygulamayı kolaylaştırır. Planfix'in özel işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kuruluşları ve ortak bir amaç doğrultusunda çalışan diğer gruplar için uygun olduğuna inanıyoruz. 68.000'den fazla kullanıcı, 7.000'den fazla şirkette iş akışlarını otomatikleştirmek için Planfix'i kullanıyor.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiçbir şey gözden kaçmaz; hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımıyla ekibinizin dosyalamaya daha az, satışa ise daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Raporlama, Web Kancaları ve daha fazlası! Ajans hesapları, müşterileriniz için kurulumları hızlandırmak amacıyla kopyalanabilen sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio ve SMTP kimlik bilgilerinizi getirin; böylece e-posta, telefon görüşmesi ve sms yoluyla toptan satış fiyatlarına erişebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırır ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturur. Interactive, 20'den fazla farklı oyun etkinliği oluşturmanıza olanak tanır. Tek bir abonelikle istediğiniz zaman bilgi yarışması, hafıza, eşleştirme oyunu, gizli nesne oyunu, farkı bulma, bulmaca, öncesi-sonrası, burç, fal kurabiyesi, slayt gösterisi ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sezgisel ve esnek bir düzenleyiciyle içerik bloklarını kullanarak projenizi veya oyununuzu dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Interacty, zaman kazandıran iş şablonlarından oluşan geniş bir koleksiyon sunar, ayrıca harika bir fikir kitaplığıdır; burada bir sonraki pazarlama kampanyanız için bir konsept bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Interacty, Unsplash ile entegre olarak binlerce ücretsiz görsele erişmenizi sağlar. Tamamlanan projenin basit bir kopyala-yapıştır işlemiyle web sitenize yerleştirilmesi kolaydır. Projenizi sosyal ağlarda paylaşmak için bir bağlantı da kullanabilirsiniz. Interacty, CNAME ve Whitelabel'i destekler ve CSS stillerine sahip ek tasarım seçenekleri, marka bilinirliğinizi korumanıza yardımcı olur. CRM'nizle entegre olan etkileşimli içerik formlarıyla potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Interacty, potansiyel müşteri formlarını doğrudan oyuna dahil etmenize olanak tanır; dolayısıyla müşteri bilgilerinin toplanması sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Oyunu tamamladıktan sonra otomatik yönlendirme ayarlayabilirsiniz, bu da dönüşümü önemli ölçüde artırır. Hedef kitlenizi en iyi puanı almaya motive etmek için bir skor tablosu oyunu oluşturabilir ve oyununuza bir zamanlayıcı veya geri sayım ekleyebilirsiniz. Bu, bir yarışma veya ödül çekilişi düzenlerken veya etkinlikler için oyunlar oluştururken çok yararlı olabilir. Bir etkinlikte konuşmacıysanız, konuşmanızın sonuna bir oyun ekleyin; dinleyiciler adresinizi hatırlayacaktır. Kontrol panelinizden oyun başına istatistikleri görüntüleyebilir ve potansiyel müşteri listelerini indirebilirsiniz; Mailchimp gibi pazarlama araçlarıyla entegrasyon ise potansiyel müşterileri doğrudan mevcut CRM'nize göndermenize olanak tanır. Interacty'nin oyunlaştırma özellikleri, pazarlamacıların kullanıcılarla etkileşim kurmasına ve yüksek iş sonuçları elde etmesine olanak tanır.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Capsule
capsulecrm.com
Basit ama güçlü CRM. 10.000'den fazla küresel işletmeye katılın ve kişileri, satışları yönetmenin ve kalıcı ilişkiler kurmanın daha kolay bir yolunu keşfedin.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
webCRM
webcrm.com
Entegre iş büyümesi ve müşteri yönetimi çözümleri. Ödüllü CRM platformumuzla gelirinizi artırın, müşteri ilişkilerini geliştirin ve performansı analiz edin.
PromoXcrm
promoxcrm.ai
PromoXcrm, promosyon ürünleri distribütörleri için özel olarak tasarlanmıştır ve diğer CRM'lerin kapsamadığı tüm hususları kapsar. Sektör lideri araç ve yazılımlarınızla bütünleşerek her şeyi tek bir portaldan yönetmenize olanak tanır. Tüm ekiplerinizin, projelerinizin ve müşterilerinizin kusursuz yönetimi. Promosyon ürünleri distribütörleri için özel olarak tasarlanmış 'PromoXcrm' ile müşterilerinizi memnun edin.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Platformly
platform.ly
Platformly, büyümeye odaklanan meşgul işletme sahipleri için güçlü ancak kullanımı kolay bir işletme yönetimi ve pazarlama otomasyon aracıdır. Platformly, tüm pazarlama dönüşüm huniniz boyunca farklı kampanyalar ve kanallar arasındaki etkileşimleri hassas bir şekilde izleyerek pazarlama ilişkilendirmesini kolaylaştırır. Hangi pazarlama faaliyetlerinin en fazla satışı sağladığını, en sadık müşterilerinizin kim olduğunu ve büyümeyi neyin tetiklediğini benzersiz ayrıntılarla anlamanıza yardımcı olur. İŞ GÖSTERGE TABLOLARI Gösterge Tabloları, en önemli iş ölçümlerinizin tamamen özelleştirilebilir tek bir gösterge panosunda bir araya getirilmesini sağlar. Herhangi bir zamanda ihtiyaç duyduğunuz kesin verileri elde etme ve detaylandırma yeteneğiyle, işletmenizde olup bitenlere ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakış sunarlar. BAĞLANTI TAKİP Platformly, kampanya yönetimi komuta merkezinizdir. Kampanya performansını, kullanıcı etkileşimlerini, satışları ve aradaki ve sonraki her şeyi sorunsuz bir şekilde izleyin. CRM Müşteri ilişkilerini yönetmek ve güçlendirmek için tek merkezi konum. Markanızla olan tüm geçmiş etkileşimlerinizi görmek için genel bakışa bakın veya bir kişi seçin. Tüm veriler gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenir. LİDERLİK YAKALAMA Davranış odaklı katılım formlarından eksiksiz, piksel mükemmel açılış sayfalarına kadar sezgisel müşteri edinme araçları. Hepsi, etkili kampanyaları hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacak kolay bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes, CRM, süreç otomasyonu ve teklif oluşturmayı birleştiren ilk platformdur. Satış elemanının çalışma ortamını birleştirerek ve müşterilerin 360 derecelik bir görünümünü sağlayarak, oluşturulan müşteri adayından dönüşüme ve sadakate kadar tüm ticari operasyonun kontrolüne sahip olun. Daha geleneksel CRM'lerin sağlamlığını ve daha basit CRM'lerin uygulama, kullanım ve bakım kolaylığını birleştirerek pazar boşluğunu dolduruyoruz. Bu konumlandırmayla Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura ve Unimed gibi müşterilere hizmet veren en büyük Latin Amerika CRM şirketi haline geldik.
noCRM.io
nocrm.io
Satış görevlileri için oluşturulmuş sorunsuz müşteri adayı yönetimi yazılımı. noCRM ile, sonsuz veri girişi olmadan anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz. Geleneksel CRM yazılımlarından farklı olarak, noCRM.io, satış elemanlarının daha az çabayla daha fazla anlaşmayı tamamlamasını kolaylaştırarak potansiyel müşterileri sisteminin merkezine koyar. Hassas bir şekilde ölçün, takip edin ve planlayın ve hiçbir kurşunun çatlaklardan kaçmasına asla izin vermeyin. Potansiyel müşteri bulma ve satış sürecinizi kolaylaştırın ve tüm satış döngüsünü yönetmek için satış hattınızı özelleştirin. noCRM.io ile daha fazlasını yapın ve daha fazla anlaşma yapın. Boru hattınızı kolaylıkla büyütün ve verimliliği artırın; kartvizitler, e-tablolar, e-postalar, web siteleri veya uygulamalar gibi herhangi bir kaynaktan saniyeler içinde potansiyel müşteriler oluşturun. Müşteri adaylarını kaybetmeyi bırakın ve her zaman bir sonraki adımın ne olması gerektiğini bilin.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Amwork
amwork.com
Amwork, işletmelere iş süreçlerini kolaylaştıran benzersiz bir çalışma alanı yaratmaları için güçlü bir oluşturucu sağlayan bir platformdur. Şirketin oluşturucusu, işletmelerin CRM, proje yönetimi, İK gibi modüller ve iş akışlarıyla ilgili her şeyle özel çalışma alanları oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, işletmelerin daha etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olarak çalışanların ve ortakların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır. Amwork'ü kullanmanın temel faydalarından biri, kodlama bilgisi gerektirmeyen kolay kurulum sürecidir ve bu da onu her büyüklükteki işletme için ideal bir çözüm haline getirir. Platform, işletmelerin süreçlerini otomatikleştirmesine ve manuel iş yükünü azaltmasına, üretkenliği ve karlılığı artırmasına olanak tanıyan önemli bir araç seti sağlar. İşletmeler Amwork'ü kullanarak günlük operasyonlarında organize ve kolaylaştırılmış bir yaklaşımdan yararlanabilirler. Platformun CRM modülü işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olurken, proje yönetimi modülü ekiplerin işbirliği yapmasına ve projeleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. İK modülü, çalışan kayıtlarının, sosyal hakların ve İK ile ilgili diğer görevlerin yönetilmesine yardımcı olur. Amwork ile işletmeler tüm bu görevleri tek bir merkezi konumdan yönetebilir, böylece iş akışlarını düzenleyebilir ve hataları azaltabilirler. Genel olarak Amwork, işletmelere iş süreçlerini kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek için gerekli araçları sağlayarak üretkenliğin ve kârlılığın artmasına yol açan önemli bir platformdur. Kolay kurulum süreci: Amwork'ün platformu kurulum sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve kodlama bilgisi gerektirmez. Bu, onu her büyüklükteki işletme için ideal bir çözüm haline getirerek hızlı ve minimum çabayla başlamalarına olanak tanır. Otomasyon ve azaltılmış manuel iş yükü: Amwork, işletmelerin süreçlerini otomatikleştirmesine ve manuel iş yükünü azaltmasına olanak tanıyan temel bir araç seti sağlar.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace, işletme yöneticilerinin işlerini yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olacak dijital araçlar ve uygulamalar için alışveriş yapmalarına olanak sağlamak üzere mevcut en iyi yazılım şirketleriyle ortaklık kurar. Satın almanın ardından araçlara doğrudan Qebot Platformu üzerinden erişilebiliyor. İşletmenizin tamamını yönetmek için tek bir giriş. Mevcut teklifler: -Web sitesi oluşturucu -Sosyal medya yöneticisi -Dizin listeleme yöneticisi -İnceleme/itibar yöneticisi -E-posta pazarlama yöneticisi -Bulut depolama -CRM -Reklam kampanyası yöneticisi -İçerik Pazarlama
Coretal
coretal.co
Coretal ile zamandan, paradan ve hayal kırıklığından tasarruf etmenize yardımcı oluyoruz. Temel iş yönetimi platformuyla süreçlerinizi kolaylaştırın. Coretal - coretal.co - işinizi yürütebileceğiniz yenilikçi hepsi bir arada platformdur; proje yönetimi, faturalandırma, teklifler, CRM, destek ve biletleme, takvim, planlama ve çok daha fazlasını içerir. Temel iş ihtiyaçlarınız için başvurulacak platformu oluşturuyoruz. Zamandan, paradan ve stresten tasarruf etmenizi sağlar. Kontrol panelimiz ve widget'larımız sayesinde işletmenize her zaman genel bir bakış elde edin. Panolar - Esnek. Özelleştirilebilir. Güçlü. Panoları istediğiniz gibi oluşturun, kurun ve yönetin. Süreçleri takip etmek için Görev Panoları, proje Panoları, Panolar. Personeli yönetmek için kurullar. Herhangi bir çözüm veya sorun için panolar. Panoları projelere bağlayın. Bağımsız kurullara sahip olun. Gerçekten seçim sizin Projeler - Özetler, görevler, zaman çizelgeleri, zaman takibi, konuşmalar, kararlar, faturalar, teklifler ve sözleşmelerle birlikte projeleri tek bir yerden takip edin. Faturalar - Fatura özelliğimizi kullanarak gönderin, takip edin ve ödeme alın. Kişiler - Kişileri kaydedin ve onlarla olan etkileşiminizi ve iletişimlerinizi takip edin.
Koban
koban.cloud
Koban, KOBİ'ler için CRM platformu sunan Lyon yakınlarındaki bir Fransız şirketidir. Amacımız? Bir şirketin müşteri ilişkilerinin tüm yönlerini yönetmek için %100 entegre bir platform sunun. (Son olarak) tüm ekiplerinizi tek bir yazılımda bir araya getirin: ticari gelişiminizi artırmak için satış ekipleri, ultra hedefli kampanyalar oluşturmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için pazarlama ekipleri, kazanılan tekliflerin iletilmesini kolaylaştırmak ve faturalandırmayı izlemek için satış yönetimi ekibi ve Mevcut müşterileri elde tutmak ve bunlardan yararlanmak için ekipleri destekleyin. Evet, tüm bunlar ergonomik yazılımla, kullanımı kolay, GDPR uyumlu ve mobil cihazlarda mevcut. Ancak Koban sadece özelliklerden ibaret değil. Aynı zamanda desteğin bir CRM projesinde başarı için anahtar faktör olduğuna derinden inanan bir ekiptir. 2012'den beri arzumuz her müşterimizi başarılarına doğru desteklemek olmuştur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk, her satış organizasyonunun satış sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman ve enerji sağlayan bir CRM ve potansiyel müşteri arama aracıdır. Satış uzmanları ve satış ekibine sahip kuruluşlar için oluşturulmuş bir araçtır. Tapdesk, yapay zeka tarafından desteklenmektedir ve Makine öğrenimi algoritmamız, üretkenliğinizi artırmak ve israfı azaltmak için size ilgili verileri sağlar. Kullanıcıların karar vericileri ve potansiyel müşterileri birden fazla kritere göre bulmasına olanak tanıyan benzersiz bir arama yeteneğimiz var.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde birleştirir. Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
Gincore
gincore.net
Gincore, servis merkezinde kayıt tutmayı sağlayan, zamandan tasarruf sağlayan, atölyeye düzen getiren ve en önemlisi karınızı artıran bir programdır
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye, işinizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü bir platform sağlamak için CRM ve pazarlama araçlarını kolaylaştırır. Bir pazarlama otomasyon platformu olarak Beetle Eye ile şunları yapabilirsiniz: * E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin * Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun * A/B bölünmüş testi * Kampanya varlıklarını barındırın * E-posta aboneliklerini yönetin * Anketler yapın, dağıtın ve analiz edin * Müşteri etkileşimini takip edin Beetle Eye CRM işlevlerinden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteri kaynaklarını bir araya getirin * Potansiyel müşterileri yönetin ve nitelendirin * Potansiyel müşteri listeleri ve segmentler oluşturun 8 Tetiklenen satış yanıtlarını gönderin * Gelişmiş potansiyel müşteri verilerini kaydedin * Özel veri modellemeden yararlanın
Composity
composity.com
Composity, özellikle KOBİ'ler için tasarlanmış, Satış ve Pazarlama araçlarıyla genişletilmiş bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Kuruluşun iç ve dış iş süreçlerinin (Muhasebe, Envanter Yönetimi, Faturalama Sistemi, Doküman Yönetimi, Kurumsal Web Sitesi ve e-Ticaret, CRM, Müşteri Tabanı Organizasyonu ve Rapor Oluşturucu) tüm yönlerini yöneten "hazır" bir yazılım çözümüdür. .
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix, işletmelerin müşteri ve çalışan etkileşimlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma biçiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, birleşik düşük kodlu toplam deneyim platformunun önde gelen küresel sağlayıcısıdır. CloudOffix'in özelleştirme özgürlüğüne ve otomasyonun gücüne dayanan platformu, kuruluşların iş akışlarını dijitalleştirmesine, deneyimleri geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekipler arasında verimliliği artırmasına olanak tanır. CloudOffix'in temelinde, kapsamlı Müşteri Deneyimi (CX) ve Çalışan Deneyimi (EX) uygulamalarıyla birlikte düşük kodlu Uygulama Oluşturucumuz bulunur. Bu araçlar, müşterilerimize, kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evrenden yararlanarak özel uygulamaları zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Bu, işbirliğini ve otomasyonu geliştirerek işletmelerin pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve operasyonları verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. CloudOffix'in gerçek ilgiye olan bağlılığı, ticari işlemler yerine samimi ilişkilere öncelik veren yaklaşımımızı tanımlar. CloudOffix, müşterilerle ve iş ortaklarıyla şeffaf bir şekilde iletişim kurar, her kuruluşun benzersizliğine saygı duyan özel değer sunmak için dinler ve uyum sağlar. CloudOffix yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil aynı zamanda inovasyon ortağıdır. CloudOffix'in hepsi bir arada platformuyla dünya çapındaki şirketler Satış, Pazarlama, İK, CRM, Proje Yönetimi, E-Ticaret, İşbirliği, Faturalama ve Yardım Masasını tek bir entegre çözümden yönetebilir. Bu, birden fazla farklı sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve üretkenliği artırır. Dünya çapında güvenilen CloudOffix, kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerin de gösterdiği gibi, kendini müşteri başarısına adamıştır. CloudOffix'in güçlü iş ortakları ağı ve küresel varlığı, evrensel çekiciliğe sahip yerelleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyarak, her müşterinin özel destek ve başarılı olmak için gerekli kaynakları almasını sağlar. CloudOffix ile işletmeler daha azıyla daha fazlasını elde etme çevikliğini, araçlarını ve özgürlüğünü kazanır, toplam deneyim yönetimini geliştirir ve operasyonel mükemmelliği sağlar.
Insale CRM
insale.io
Ekibiniz için basit, akıllı ve kolay Satış CRM'si. Satış süreçlerini yönetmek keyifli bir deneyime dönüşür ve satış ekibinizin sürece aşık olmasını sağlar.
Quiverflow
quiverflow.com
İhtiyacınız Olan Her Şey, Hepsi Bir Arada Daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için güçlü CRM, iş akışı otomasyonu ve e-posta + SMS pazarlama araçlarımızla işinizi büyütün.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bulabilmeniz için SaaS ve PaaS sağlar.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Setupad
setupad.com
Setupad, yayıncıların esnek çözümler ve sektör uzmanlığıyla reklam gelirini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir para kazanma platformudur. Google Sertifikalı Yayıncı İş Ortağı (GCPP) ve Ön Teklif üyesi olan Setupad, her türden yayıncı için güvenilir, yüksek performanslı seçenekler sunar. Self Servis platformu, uygulamalı yayıncıların BT desteği olmadan Ön Teklif ayarlarını bağımsız olarak yönetmelerine olanak tanırken, Setupad Teklif Veren, rekabeti ve geliri artırmak için premium talep kaynaklarını entegre ederek mevcut reklam yığınlarına eklenebiliyor. Tamamen yönetilen bir deneyim arayanlar için Yönetilen Ön Teklif, Setupad'ın uzman ekibi tarafından yönetilen uçtan uca optimizasyon sağlar. Yayıncılar, Setupad'ın çeşitli teklifleri sayesinde para kazanma stratejilerini etkili ve güvenli bir şekilde ölçeklendirebilir.
Adviai
adviai.com
Adviai, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini birbirine bağlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım, entegrasyon ve kaynakları içeren bir CRM platformudur.
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaştırmasına ve tüketicileri daha iyi anlamasına olanak tanır.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite, uçtan uca Bulut tabanlı bir Tıbbi Faturalandırma, Gelir Döngüsü Yönetimi, Elektronik Sağlık Kayıt Yazılımı, Uygulama Portalı ve Uygulama Pazarlama CRM Yazılımıdır.
Leadsales
leadsales.io
WhatsApp, Facebook ve Instagram için CRM Sohbetlerinizi sütunlar halinde merkezileştirin, bunları otomatik olarak satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinize atayın
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp, satış raporlamasını, yönetimini, pazarlamayı yönetmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve daha fazlasını gerçekleştirmek için bulut tabanlı satış CRM yazılımı çözümü sunar. İşletmeniz için en iyi ücretsiz CRM sistemini edinin.
Barantum
barantum.com
Barantum, kişisel asistan olarak satış görevlilerine günlük yaşamlarında yardımcı olmak için tasarlanmış, saha satış ekiplerine yönelik önde gelen Bulut CRM Endonezya'sıdır. Bunu, satış ekibiniz için, hareket halindeyken satışı daha verimli hale getirmek üzere tasarlanmış bir Siri olarak düşünün.
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM, modern çağrı merkezleri için tasarlanmış, etkili kaynak yönetimi için gelişmiş araçlarla donatılmış, bulut tabanlı bir CRM çözümüdür. Tüm CRM sistemleri son derece uyarlanabilir niteliktedir ve kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını ve süreçlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. PhingooCRM'yi uygulamak istiyorsanız veya halihazırda kullanıyorsanız güncellemelerin, yamaların ve yapılandırma değişikliklerinin zaman içinde işleri karmaşık hale getirebileceğini unutmamanız önemlidir. Bu güncellemelerden sonra özel değişikliklerinizin işlevsel kalmasını sağlamak çok önemlidir. Geleneksel olarak kalite güvence ekipleri veya belirlenen üyeler bu kontrolleri manuel olarak gerçekleştirir. Ancak kuruluşunuz büyüdükçe PhingooCRM iş akışları karmaşık hale gelebilir ve veri hacmi önemli ölçüde artabilir. Manuel testler emek yoğun ve hataya açık olabilir, bu da sistemin tüm yönlerini kapsamayı zorlaştırır. Test otomasyonunun devreye girdiği yer burasıdır ve doğrulama zorluklarını verimli bir şekilde aşmanıza yardımcı olur. Önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayabilir ve minimum çabayla sorunsuz operasyonlar sağlayabilir. Ancak dikkate alınması gereken bazı zorluklar vardır: * Devam Eden Güncellemeler ve Bakım: PhingooCRM gibi CRM sistemleri sürekli olarak gelişmektedir, bu da otomasyon komut dosyalarınızın yeni sürümlerle bozulabileceği anlamına gelir. Bu değişiklikleri takip etmek ve test komut dosyalarınızı güncellemek külfetli hale gelebilir. * Karmaşık Kullanıcı Arayüzü: CRM sistemlerinin gücü, karmaşık iş akışlarını yönetme yeteneklerinde yatmaktadır; bu, dinamik nesne kimlikleri, iç içe geçmiş iFrame'ler ve ayrıntılı nesne ağaçları içeren karmaşık bir kullanıcı arayüzüne yol açabilir. Bu öğeleri geleneksel araçlarla otomatikleştirmek, bir yapbozun parçalarını bir araya getirmek gibi hissettirebilir. * Özel Raporlar: Raporlar özel gereksinimlerinize göre uyarlanır ve bunları eski araçlarla otomatikleştirmek çoğu zaman mühendislerinizin programlama uzmanlığını gerektirir. * Test Verisi Yönetimi: Büyük hacimli verileri ve hassas bilgileri yönetmek dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Test verilerinin güvenli bir şekilde çıkarılması, maskelenmesi, düzenlenmesi ve bakımı için etkili test verileri yönetimi çok önemlidir. * Nitelikli Personel: Otomasyon araçları ve kodlama konusunda yetkin, bilgili mühendisleri bulmak ve elde tutmak önemli bir zorluk olabilir.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
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