CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

PhingooCRM

phingoocrm.com

PhingooCRM, modern çağrı merkezleri için tasarlanmış, etkili kaynak yönetimi için gelişmiş araçlarla donatılmış, bulut tabanlı bir CRM çözümüdür. Tüm CRM sistemleri son derece uyarlanabilir niteliktedir ve kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını ve süreçlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. PhingooCRM'yi uygulamak istiyorsanız veya halihazırda kullanıyorsanız güncellemelerin, yamaların ve yapılandırma değişikliklerinin zaman içinde işleri karmaşık hale getirebileceğini unutmamanız önemlidir. Bu güncellemelerden sonra özel değişikliklerinizin işlevsel kalmasını sağlamak çok önemlidir. Geleneksel olarak kalite güvence ekipleri veya belirlenen üyeler bu kontrolleri manuel olarak gerçekleştirir. Ancak kuruluşunuz büyüdükçe PhingooCRM iş akışları karmaşık hale gelebilir ve veri hacmi önemli ölçüde artabilir. Manuel testler emek yoğun ve hataya açık olabilir, bu da sistemin tüm yönlerini kapsamayı zorlaştırır. Test otomasyonunun devreye girdiği yer burasıdır ve doğrulama zorluklarını verimli bir şekilde aşmanıza yardımcı olur. Önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayabilir ve minimum çabayla sorunsuz operasyonlar sağlayabilir. Ancak dikkate alınması gereken bazı zorluklar vardır: * Devam Eden Güncellemeler ve Bakım: PhingooCRM gibi CRM sistemleri sürekli olarak gelişmektedir, bu da otomasyon komut dosyalarınızın yeni sürümlerle bozulabileceği anlamına gelir. Bu değişiklikleri takip etmek ve test komut dosyalarınızı güncellemek külfetli hale gelebilir. * Karmaşık Kullanıcı Arayüzü: CRM sistemlerinin gücü, karmaşık iş akışlarını yönetme yeteneklerinde yatmaktadır; bu, dinamik nesne kimlikleri, iç içe geçmiş iFrame'ler ve ayrıntılı nesne ağaçları içeren karmaşık bir kullanıcı arayüzüne yol açabilir. Bu öğeleri geleneksel araçlarla otomatikleştirmek, bir yapbozun parçalarını bir araya getirmek gibi hissettirebilir. * Özel Raporlar: Raporlar özel gereksinimlerinize göre uyarlanır ve bunları eski araçlarla otomatikleştirmek çoğu zaman mühendislerinizin programlama uzmanlığını gerektirir. * Test Verisi Yönetimi: Büyük hacimli verileri ve hassas bilgileri yönetmek dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Test verilerinin güvenli bir şekilde çıkarılması, maskelenmesi, düzenlenmesi ve bakımı için etkili test verileri yönetimi çok önemlidir. * Nitelikli Personel: Otomasyon araçları ve kodlama konusunda yetkin, bilgili mühendisleri bulmak ve elde tutmak önemli bir zorluk olabilir.