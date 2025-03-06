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Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams gibi dünyanın önde gelen tüm web konferans platformlarıyla entegre olur. Kaydet: Tüm önemli web konferansı platformlarındaki toplantıları anında kaydedin. Ateşböceklerini davet edin veya otomatik olarak yakalamasını sağlayın. Metne Dönüştür: Ateşböcekleri, yüklediğiniz canlı toplantıların veya ses dosyalarının metnini yazabilir. Transkriptlere göz atın ve aynı anda sesi dinleyin. Özetle: AI Süper Özetler size ayrıntılı toplantı genel bakışları, ana hatlar, toplantı notları, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sunar. Tüm toplantıyı 5 dakika içinde hızla takip edin ve gözden geçirin! İşbirliği yapın: Ekip arkadaşlarınızın kolayca inceleyebilmesi için çağrılara yorumlar ekleyin ve önemli anları işaretleyin. Arama: Bir saatlik aramayı 5 dakikadan kısa sürede inceleyin. Eylem öğelerine, tarihlere, metriklere ve diğer önemli konulara göre filtreleyin. Bütünleştirin: Toplantı notlarınız, transkriptleriniz ve kayıtlarınız, halihazırda kullanmakta olduğunuz araç ve platformlarla otomatik olarak senkronize edildiklerinde daha değerli olur. Toplantı notlarını, transkriptleri ve kayıtları Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier ve çok daha fazlası gibi CRM ve işbirliği uygulamalarınıza kaydedin. Analiz Et: Konuşma Zekası, konuşma süresi, konu eğilimleri, duyarlılık ve çok daha fazlası hakkında öngörüler üretir. Konuşma zekası paketi, çağrılarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize olanak tanır. Analizler, satış ekibinize daha fazla anlaşma yapması için koçluk yapmanıza yardımcı olur. Aday görüşmelerindeki eğilimleri belirleyerek işe alım uzmanlarınızın en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olurlar. Kuruluşunuzun tamamı müşterinizin sesine kulak vererek daha iyi ürünler geliştirebilir. Müşteri ve ekip etkileşimlerinden hangi mesajlaşmanın işe yarayıp neyin yaramadığını keşfedin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla toplantı ayarlama şansını artırabilir. Clay, etkili giden kampanyaları desteklemek için bir dizi özellik ve işlevsellik sunar. Kullanıcılar, iş listeleri, teknoloji yığını ayrıntıları ve en son haberler gibi potansiyel müşteriler hakkında ilgili bilgileri toplamak için geniş bir veri sağlayıcı ağına erişebilir. Clay ayrıca kullanıcıların, uzaktan politikalar veya SOC II uyumluluğu gibi şirketlerin belirli özelliklerini belirlemelerine ve web sitelerinde anahtar kelimeler aramalarına da olanak tanır. Araç, kapsamlı bir iletişim veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların e-postaları ve telefon numaralarını bulmasına olanak tanır. LinkedIn profilleri, Twitter profilleri ve yerel işletme listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar. Clay, popüler CRM platformlarıyla bütünleşerek kullanıcıların otomatik potansiyel müşteri bulma ile CRM yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak, mesaj yazmak ve şirket araştırmasını otomatikleştirmek için Clay'in yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirler. Araç, potansiyel müşterileri zenginleştirme, iş değişikliklerini bulma ve anahtar kelimelere ve diğer kriterlere göre potansiyel müşterileri puanlamaya yönelik özellikler sunar. 50.000'den fazla önde gelen ekip Clay'e güveniyor ve kullanıcıların yeteneklerini ilk elden deneyimlemeleri için 14 günlük bir pro deneme sunuyor. Çok yönlülüğü ve işlevsellik yelpazesiyle Clay, kullanıcılara giden kampanyalarını optimize etme ve potansiyel müşteri yaratma süreçlerini kolaylaştırma gücü verir.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli noktaları kaydederek, yazıya dökerek, vurgulayarak ve özetleyerek çalışır. Toplantıdan sonra Fathom, toplantının bitiminden kısa bir süre sonra hazır olan özetler sağlar. Transkripsiyon ve özete ek olarak Fathom, toplantıların belirli bölümlerinden klipleri paylaşma seçeneği de sunar; bu, meslektaşlarınıza veya meslektaşlarınıza bağlam sağlamak için yararlı olabilir. paydaşlar. İşlevselliğine ek olarak Fathom, toplantı özetlerini ve görevlerini kullanıcının Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla otomatik olarak senkronize ederek kullanıcılara toplantı sonrası veri girişi görevlerinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Fathom, birden fazla video konferans platformu ve diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve şu anda dünya çapında konuşulan 28 dili desteklemektedir, bu da onu uluslararası ekipler veya işletmeler için esnek bir araç haline getirmektedir. Araç ayrıca çeşitli popüler işyeri araçlarıyla da entegre olarak kullanıcıların özetleri ve eylem öğelerini Slack, Google Dokümanlar, Gmail veya diğer görev yönetimi programlarına kolayca kopyalayıp yapıştırmasına olanak tanır. Müşteri geri bildirimleri, aracın verimliliğini, kullanım kolaylığını ve toplantılar sırasında üretkenliğe ve genel görüşme katılımına yardımcı olma yeteneğini vurgulamaktadır.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi bir arada iş iletişim platformu, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp'taki potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurar. 100'den fazla entegrasyon ve AI büyüsü ile iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Küresel olarak 6.000'den fazla işletme tarafından güvenilen JustCall, müşteriye dönük ekipleri gerçek zamanlı ve çağrı sonrası AI içgörüleri tarafından körüklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunmak için donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en iyi JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönder ve al * Satış çevirici (otomatik, öngörücü ve güç çeviricileri) * SMS iş akışları * SMS botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek Zamanlı Ajan Yardımı * AI ile çalışan SMS Copilot * AI koçluğu * Duygu Analizi * AI Arama Puanlama * Canlı Çağrı İzleme * Paylaşılan WhatsApp Gelen Kutusu * Otomatik Çağrı Dağıtım (ACD) * 100+ CRM entegrasyonları * 70'den fazla ülkede iş telefonu numaraları
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm müşteri etkileşimlerini tek bir entegre platformda yakalamasına, anlamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır. Gong'un Gelir İstihbaratı Platformu, görünürlüğü artırmak, karar almayı yönlendirmek ve kuruluşlardaki stratejileri uyumlu hale getirmek amacıyla müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlamak için özel ve patentli yapay zeka teknolojisini kullanır. başarılı sonuçlar elde edin. Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio ve Zillow gibi binlerce yenilikçi şirket müşteri gerçekliklerini güçlendirmek için Gong'a güveniyor. Gong, merkezi San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan özel bir şirkettir. G2'nin yazılım kullanıcıları kitlesi, 2021 ve 2022 için 'En İyi 100 Yazılım Ürünü' listesinde Gong'u 1. sırada yer aldı. Gong ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere yedi ek G2 En İyiler listesinde de tanındı: En Yüksek Memnuniyet Ürünleri'nde 1. İlk 50'de 1. Kurumsal Ürünler En İyi 50 Orta Ölçekli Pazar Ürününde 1 Numara Satışa Yönelik En İyi Ürünler Küçük İşletme Ürünleri En Hızlı Büyüyen Ürünler Daha fazla bilgi için www.gong.io adresini ziyaret edin.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tasarruf ederek ve yüksek özelleştirme yetenekleri sunarak bu sorunları çözmektedir. Salesmate'in özü, satış, pazarlama ve başarı ekiplerinin kişileri, potansiyel müşterileri, aboneleri ve günlük etkinlikleri zahmetsizce yönetebildiği CRM modülüdür. Bu temel unsurlarla birlikte CRM modülü, ön saflardaki ekiplerin her gün kullanabileceği Arama, Mesajlaşma, Boru Hattı Yönetimi, Anlaşmalar, Konuşmalar ve çok daha fazlası gibi yerleşik araçlarla birlikte gelir. Daha yüksek satış sonuçlarının temel nedenlerinden biri, işlemleri otomatikleştirme ve satış için daha fazla zaman tasarrufu sağlama yeteneğidir. Salesmate'in İş Akışları ve Sıraları sunduğu yer burasıdır. İş akışları anlaşma ataması, görev ataması veya tarihe dayalı iletişim gibi görevleri otomatikleştirir. While Sequences, şartlar ve koşullarınıza bağlı olarak takipleri otomatik pilota alabilir. Sektörün ilk yapay zeka destekli yardımcı pilotu sayesinde satış ekibinizdeki herkes kişisel yardım alır. 'Sandy AI' sizin için toplantı rezervasyonu yapabilir, e-posta taslağı hazırlayabilir veya not ekleyebilir. Tek yapmanız gereken – sadece istemek! Satış ekiplerinin yalnızca pazarlama ekipleri yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturduğunda çalışabileceğini biliyoruz. Burası Salesmate'in pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma ve yürütme ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda güç verdiği yerdir. Sadece bu da değil, pazarlama ekipleri aynı zamanda web sitesi ziyaretçilerini takip edebilir, formları veya potansiyel müşteri oluşturma botlarını kullanarak potansiyel müşteriler toplayabilir, her potansiyel müşteriyi puanlayabilir, pazarlama yolculukları oluşturabilir ve daha yüksek başarı için en iyi MQL'leri satış ekiplerine gönderebilir. Son olarak, mükemmel bir müşteri hizmetleri ekibi, işletme için gerçek anlamda elde tutma, etkileşim ve gelir manevraları yapabilir. Bu nedenle Salesmate, müşterilerinize en iyi deneyimleri sunmak için Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Paylaşılan Gelen Kutuları gibi araçlar sağlar. Doğal olarak trendleri tahmin etmek, çevik olmak ve büyüme yolculuğunuzda kararlar almak için içgörülere ihtiyacınız var. Kontrol Panellerinin, Şablonların, Özel Raporların ve Analizlerin ekiplerinizde ve işletmenizde neler olup bittiğini görmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunacağı yer burasıdır. Potansiyel müşteri yaratmadan birinci sınıf müşteri deneyimlerine kadar Salesmate'de ekibinizdeki herkes için bir şeyler vardır. Salesmate'in, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan platformun her köşesini keşfedebileceğiniz 15 günlük ücretsiz deneme süresi vardır. Güvenli, emniyetli ve ekibinizdeki herkesin denemesine açık.
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Regal.io
regal.io
Regal, yapay zeka destekli CX'te yeni standarttır. Regal, gerçek zamanlı müşteri amacı sinyallerini anlar ve çoklu dokunmatik gelen ve giden etkileşimleri, Regal AI Temsilcileri ve insan temsilcilerinizin bir karışımıyla otomatik olarak uyarlar. Angi (eski adıyla Angie's List), AAA, Google, Harvard (Podium Education aracılığıyla), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota ve Varsity Tutors gibi müşteriyi ön planda tutan markalar, Regal aracılığıyla yüz milyonlarca müşteriyle etkileşimlerini geliştirerek lider oldu. geliri 5 milyar dolara ulaştı. Regal.io, New York merkezlidir ve Emergence Capital, Founder Collective ve Homebrew gibi önde gelen yatırımcılardan 83 milyon dolar ile desteklenmektedir.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla CRM'nizden veya Google Chrome'daki herhangi bir web sayfasından numaraları arayın veya kısa mesaj gönderin. Kixie PowerCall Chrome uzantısı, satış ekiplerinin ve müşteriyle yüz yüze kalan diğer ekiplerin, gelişmiş arama ve mesajlaşma özellikleri paketiyle performansı artırmasına olanak tanır. Kixie, Chrome'da ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sayfasındaki telefon numaralarını otomatik olarak tanır ve tek tıklamayla arama için her numaranın yanına bir tıkla ve ara düğmesi yerleştirir. Aramalar, mesajlar, işlemler ve aktiviteler CRM'nize otomatik olarak kaydedilir ve satış elemanlarının günlük aktivitelerini yavaşlatan sıkıcı manuel kayıt tutma ihtiyacını pratik olarak ortadan kaldırır. Özellikler şunları içerir: • Kişi listeleri arasında otomatik olarak PowerDial. Çok hatlı PowerDialer ile aynı anda 10'a kadar numarayı çevirerek üretkenliği on kat artırın • Gelişmiş yapay zeka destekli yerel iletişim durumu, kullanıcıların, aradıkları kişiyle aynı yerel alan koduna sahip bir numaradan arama yapmasına olanak tanır
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi toplantı platformlarına bağlanır. Normal toplantı kayıtları, notlar veya gelir istihbaratı araçlarının aksine Grain, tüm roller için basit, erişilebilir ve uygun maliyetlidir. Müşteri odaklı ekipler ve bilinçli kararlar oluşturmak için herkes müşterilerin bakış açısını kendi sesleriyle doğrudan Slack, Notion, HubSpot, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlarla kolayca paylaşabilir.
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI, Müşteri İlişkileri Zekasına öncülük ediyor. Platformu, milyonlarca müşteri etkileşimini analiz etmek ve bunları çıplak gözle tespit edilmesi imkansız olan eyleme geçirilebilir insan içgörülerine dönüştürmek için yapay zekadan yararlanıyor. Şirketler gürültüyü azaltmak ve NRR'lerini iyileştirmek için Staircase AI'ya güveniyor. Staircase AI, derin insan sinyallerini ortaya çıkarır ve müşteri sağlığını, duyarlılığını, yolculuk olaylarını, riskleri ve fırsatları ortaya çıkarır. En son teknolojisi, e-postalar, sohbetler, Slack etkinliği, görüntülü aramalar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm müşteri etkileşimlerini analiz eder. Daha sonra paydaş değişiklikleri, olumlu veya olumsuz duygu eğilimleri, sorunlu konular ve daha fazlası gibi ilişkiye dayalı içgörüler oluşturmak için insan sinyallerini birbirine bağlar. Mevcut ürün analitiğiyle bir araya getirilen insan analitiği, müşteriyi geniş ölçekte büyütmek ve kayıplarla mücadele etmek için tam olarak anlamak için eksik olan unsuru sağlar.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü ve kişiselleştirilmiş çok kanallı destek, verimliliği artıran giden satış otomasyonları, veri destekli içgörüler için gelişmiş raporlama ve çok daha fazlası. Outplay, satış ekiplerinin tek bir kontrol panelinden toplantı rezervasyonu yapmasına ve performansları takip etmesine yardımcı olmak için çok çeşitli CRM'ler, gelen kutuları ve daha fazlasıyla çift yönlü entegrasyonlara sahiptir. Outplay'in sezgisel kullanıcı arayüzü ve sektör lideri müşteri desteği, ekiplerin hızla hazırlanıp çalışmaya başlamasını ve toplantı rezervasyonu yapmaya hemen başlamasını sağlar. Gelecek çeyrek değil. Güçlü arama, AI destekli konuşma zekası ve milyonlarca lider kaynak bulma veritabanı gibi oyunun kurallarını değiştiren özelliklerle Outplay, yüksek fiyat etiketi olmadan satış etkileşimini dönüştürüyor. Outplay ile çok noktalı çözümleri ve faturaları ortadan kaldırın - hepsi bir arada satış yeni çağ takımları için yığın. Bütçelerinizi değil hedeflerinizi aşmak için yerleşik bir Satış Potansiyeli aracı, Çok Kanallı Satış Etkileşimi platformu, Gelen Dönüşüm ve Planlama aracı ve Konuşma Zekası platformu edinin.
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai her büyüklükteki işletme için geniş ölçekte potansiyel müşteriler üretir. Tek yapmanız gereken potansiyel müşterilerinizin bir listesini yüklemektir ve Meetz, çevrimiçi etkinliklerine göre kişiselleştirilmiş bir e-postayla onlara ulaşacaktır. Olası bir yanıtın ardından bir AI asistanı sizin için demoyu ayarlayacaktır! Bu özellik sayesinde, Laura herkes için en uygun zamanı bulup otomatik olarak takip edebildiğinden, kullanıcıların her katılımcının uygunluğunu kontrol etmesine gerek kalmaz. Ayrıca Meetz.ai, kullanıcıların tercihlerine veya misafirlerin isteklerine göre sistematik olarak takip yapan Laura'yı cc'ye almalarına olanak tanıyarak kesintisiz takip iletişimine olanak sağlar. Meetz AI, en iyi performans gösteren kanalların tümünde potansiyel müşterileri artırmak için dönüşüm hunisinin en üstünde mükemmel bir araçtır.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI dünyanın ilk Alıcı İstihbaratı platformudur. En iyi gelir ekipleri, ilk benimseyenleri belirlemek, BDR'lerinin sosyal yardımları kişiselleştirmesine yardımcı olmak ve AE'lerine her anlaşma için hayati müşteri öngörüleri sağlamak için Humantic AI'yı kullanıyor. Paypal, Sandler ve Domo gibi şirketler Humantic'in Kişilik Yapay Zekasını kullanıyor ve anında yanıt oranlarında %109'luk bir artış ve gelirde %16,2'lik bir artış görüyorlar. Humantic AI, G2'nin Kış 2024 raporunda en iyi Satış Yapay Zekası aracı olarak kabul ediliyor.
Attention
attention.tech
Attention, satış departmanlarının performansını artırmak için tasarlanmış özel bir Yapay Zeka (AI) platformudur. Analiz, eğitim ve verimlilik için çeşitli araçlar sağlayan, CRM'nizin ve satış ekiplerinizin yeteneklerini artırmayı amaçlayan bir araçtır. Attention, değerli bilgiler sağlamak, satış performansının ve müşteri tercihlerinin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmak için müşteri konuşma verilerini toplar ve analiz eder. Satış temsilcilerinin performans analizlerini ve iyileştirmelerini kolaylaştırmak için satış eğitim araçları sunar. Dikkat aynı zamanda gelir ekipleri için CRM görevlerini otomatikleştirerek idari görevleri azaltır ve satış liderleri için satış döngülerinin kısaltılmasına yardımcı olur. Ayrıcalıklı bir özellik, satış temsilcilerinin CRM'lerini otomatik olarak doldurmalarına yardımcı olarak manuel girişte önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Tüm etkinliklerin yerel düzenlemelere uygun olmasını sağlayan son derece sezgisel bir uyumluluk özelliği sergiliyor. Ayrıca araç, satış temsilcisi faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek satış tahminlerini iyileştirme avantajı sağlar. Ayrıca Attention, konuşmaların bağlamını anlayarak takip e-postalarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Bu yeteneklerin yanı sıra, Attention, kullanıcıların yapay zekanın her çağrının daha önemli yönlerini izlemesini sağlayacak özel tetikleyiciler ayarlamasına olanak tanır ve böylece etkili karar alınmasına olanak tanır. Anlaşmaları kazanma veya kaybetme nedenlerini belirlemek, müşteri kaybetme nedenlerini sıralamak, yüksek performanslı temsilciler hakkında bilgi sağlamak ve potansiyel müşterilerin ortak itirazlarını anlamak gibi temel özellikler, onu satış odaklı organizasyonlar için sağlam bir platform haline getiriyor.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirir ve tüm satış sürecini düzene sokarak satış temsilcilerinin ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar. Otomatik planlama, gerçek zamanlı not alma ve CRM entegrasyonu gibi özellikler verimliliği ve üretkenliği optimize eder. Demodesk ile satış uzmanları, slayt gösterilerinin ötesine geçen büyüleyici ürün demoları sunabilirler. Platform, potansiyel müşteriler için sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak için devrim niteliğinde ekran paylaşımı ve etkileşim yetenekleri sunarak etkileşimin artmasına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar. Gölgelendirme veya entegre taktik kitapları ve savaş kartları gibi özellikler, sanal görüşmeler sırasında gerçek zamanlı koçluğa olanak tanır. Platform, satış performansına ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan kapsamlı analiz ve raporlama özellikleri sunar. Bu değerli verilerle donanmış satış liderleri, veriye dayalı kararlar alabilir, satış süreçlerini optimize edebilir ve iyileştirilecek alanları belirleyebilir. Her ölçekteki işletme, satışları dijitalleştirmek, üretkenliği artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için bize güveniyor. Müşterilerimizden aldığımız temel sonuçlar: Manuel görevlerde +%25 zaman tasarrufu (Pipedrive) ↑ 2 kat dönüşüm oranı (Clark) Satıcı başına +%30 daha yüksek gelir (Treatwell) ↑ Temsilci verimliliğinde 3 kat artış (Eigensonne) Daha fazla bilgi için demodesk.com adresini ziyaret edin .
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-postanızın SPAM'a düşüp düşmeyeceğini kontrol edin, mobil ortamda nasıl göründüğüne bakın ve çok daha fazlasını yapın. Dünyanın en büyük şirketlerinin SDR'leri ve AE'leri, açık ve çift yanıtları artırmak için Lavender'ı kullanıyor. Bir yanıt alırsanız, bir toplantı ayarlama ve bir anlaşma yapma olasılığınız artar.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Upscale
upscale.ai
Upscale, e-posta, telefon görüşmeleri, LinkedIn, kısa mesajlar ve daha fazlası gibi birden fazla kanalı kullanarak satış desteğini otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Veriye dayalı birleşik platformumuz rutin işleri kolaylaştırmaya yardımcı olur ve satış ekibinizin asıl önemli olana, yani anlaşmaları kapatmaya odaklanmasına olanak tanır. - Çok kanallı destek (E-posta, Çağrı, LinkedIn, WhatsApp, SMS, Sesli Posta) - Otomatikleştirme ve zaman tasarrufu için akıllı tetikleyiciler - Kullanımı kolay arayüz - Telefon, sohbet ve e-posta üzerinden 7x24 ücretsiz destek - Başarı için ücretsiz katılım desteği - Entegrasyonlar Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha vb.
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanallarıyla entegrasyonudur. Bu, KOBİ'lerin tüm müşteri görüşmelerini tek bir kontrol panelinden yönetmesine, etkileşimlerin izlenmesini kolaylaştırmasına, müşteri adaylarına ve destek bildirimlerine öncelik vermesine ve satış ve destek ekipleri için zamanında takip sağlanmasına olanak tanır. Aloware ayrıca, temsilcilerin yanlışlıkla DNC numaralarını çevirme veya "dolandırıcılık" olarak etiketlenme korkusu olmadan çağrı üretkenliğini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan TCPA uyumlu Power Dialer'a da sahiptir. Aloware'in rekabetçi özellikler listesine en son eklenen, üçüncü taraf uygulama entegrasyonu gerektirmeyen ve onu daha sorunsuz, daha hızlı ve pazardaki en gelişmiş hale getiren, kendi uygulama içi AI sohbet robotu AlohaBot'tur. İşletmelere iş akışlarını otomatikleştirme ve SMS/MMS, çağrı ve e-posta kampanyaları gibi eylemleri tetikleme gücü veren efsanevi Sequence+ ile eşleştirilen Aloware, KOBİ'leri sektörlerinde en keskin avantajı elde etmeleri için hepsi bir arada iletişim aracıyla donatıyor.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılımını otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Büyük yatırımlar veya ek personel gerektirmeden işletmelerin gelirlerini artırmalarına, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve dijital müşteri deneyimi yolculuklarını zenginleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Çok dilli sesli yapay zeka asistanlarımız, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, sigorta, e-ticaret ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde KOBİ'ler ve kuruluşlar için milyonlarca işletme-müşteri görüşmesini başarıyla otomatikleştirdi. Curious Thing, ödeme desteği, sorgu yönetimi, randevu rezervasyonu, SSS yönetimi, müşteri adayı kalifikasyonu ve daha fazlası gibi birden fazla kullanım senaryosunda hızlı dağıtımı destekleyen tek Sesli Yapay Zeka teknolojisidir.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
OneMob
onemob.com
Onemob, saniyeler içinde güzel mikrositler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için en üst düzey bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı veya içerik yaratıcısı olsun, Onemob sosyal yardımınızı yükseltmek ve daha fazla dikkat, katılım ve yanıt almak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. OneMob'un güçlü mikrosit üreticisi, içerik yükleyicisi ve yönetim özellikleriyle, markanızı ve içeriğinizi profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde sergileyen çarpıcı, özelleştirilmiş mikrositler oluşturabilirsiniz. Mikrositlerinizi markanıza uyacak şekilde özelleştirmek ve kitlenizi hedeflemek için çok çeşitli şablonlara ve etiketleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Ancak hepsi bu değil - Onemob, içeriğinizi bir profesyonel gibi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle doludur. Onemob'un mobil, web ve ekran kaydedici ile hareket halindeyken videolar oluşturabilir ve içeriğinizi mükemmelleştirmek için yerleşik komut dosyası teleprompter ve video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, video onayları ve katılım izleme ile, kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak görebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Onemob, Salesforce için CRM entegrasyonu, dinamikler, hubSpot ve daha fazlası ve Zoom, Google Drive, Box ve Dropbox ile içerik entegrasyonu dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce ve InsideSales için yerel bir eklenti ile en sevdiğiniz e -posta ve satış araçlarından kolayca içerik oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ve en iyi yanı, Onemob ile ücretsiz olarak başlayabilirsiniz! Ücretsiz planı, temel özelliklerinin çoğuna erişim sunar, böylece onemob risksiz deneyebilir ve içerik oyununuzu nasıl dönüştürebileceğini görebilirsiniz.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime geçmesini kolaylaştırmak için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanır. Araç, mesajlaşmayı her alıcı için markaya özgü ve bağlamla daha alakalı hale getirmeyi, böylece daha etkili erişim ve etkileşime yol açmayı amaçlıyor. Regie.ai ayrıca aktif satın alma döngüleri sırasında daha kesin hedefleme sağlamak için katılım ve niyet verilerine dayalı olarak sosyal yardıma öncelik veriyor. Bu aracın benzersiz bir özelliği, alıcı etkileşim düzeylerine bağlı olarak desteğin yoğunluğunu değiştirebilmesidir. Sonuç olarak, etkileşimi yüksek alıcılar tutarlı bir iletişim akışı alırken, etkileşimde olmayan potansiyel müşteriler satışa hazır olana kadar daha yavaş bir hızda beslenir, böylece veri tabanınızın sağlığı korunur ve toplantı süresine geçiş süresi iyileştirilir. Regie.ai, ek insan kaynağına veya üçüncü taraf dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymadan günün her saati çalışan sanal Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler) olarak kavramsallaştırılabilir. Platform, soğuk giden, LinkedIn etkileşimi, satış geliştirme, Gelen potansiyel müşteri yanıtı, gelen giden giden, müşteri genişletme ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım örneklerini destekler. Ayrıca araç, satış ekibi toplantılarının rezervasyonunu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için temel RevTech sistemleriyle entegre olarak gelir operasyonları stratejinizi basitleştirir.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
EverReady
everready.ai
Satış posta kutuları altın madeni gibidir. Şirketler, satışların potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkında sahip olduğu bilgilerin miktarının ve kalitesinin farkında değiller. EverReady, satış temsilcilerinin posta kutularında, ajandalarında ve telefonlarında atıl durumda bulunan ve şirketin faydalanmadığı işle ilgili tüm verileri CRM'de otomatik olarak alan otonom ve akıllı bir çözümdür. Satış ve pazarlama operasyonlarınız için yüksek nitelikli kişiler edinin ve iş bilginizi güvence altına alın
Zopto
zopto.com
Çok Kanallı Satış Desteği,Otomatik Pilotta Büyüme Binlerce müşterinin potansiyel müşteri bulma çabalarını basitleştirmesine ve LinkedIn ve E-postadaki çoklu dokunmatik Akıllı İş Akışlarını kullanarak işlerini ölçeklenebilir ve öngörülebilir bir şekilde büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de bireysel çözümler sunabiliriz. Axiom Tam özellikli bulut PBX'imizdir. Dünyanın önde gelen CRM'lerinden bazılarıyla entegre olan Axiom, iletişim merkezlerine dünya çapındaki müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Tek tıklamayla çağrıları çevirin, çağrı trafiğini doğrudan CRM'nizden yönetin. Her arama sırasında arayan ayrıntılarını ve satın alma geçmişini görüntüleyin, tüm aramaları kaydedin ve bunları CRM'nize bağlayın. Axiom ayrıca yöneticilerin çağrıları ve temsilcileri gerçek zamanlı olarak izlemesi, temsilcilere fısıldayarak tavsiyelerde bulunması veya gerekirse çağrıları devralması için kapsamlı özellikler sağlar. Matrix tahminli çevirici, kullanıcı başına 25 $ gibi düşük bir ücret karşılığında sınırsız aracıyı destekler. Özel Yönetici ve Temsilci arayüzleri ve gerçek zamanlı kontrol panelleri içeren Matrix, aynı anda 1000'e kadar kanalı yönetebilir. Squaretalk'tan Matrix, açılış sayfaları, CRM'ler, bağlı kuruluş siteleri ve listeler dahil olmak üzere tüm potansiyel müşteri oluşturma araçlarınızla entegredir. Matrix, potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi özetler ve etkin telefon numaralarını tespit ederek ve saat dilimlerine göre optimize ederek onları iletişime hazırlar. Son derece yapılandırılabilir kampanyalar kullanılarak potansiyel müşteriler, pazarlama çabalarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde aranır. Kampanyalarınızı Ezin ve konuşma süresini %400'e kadar artırın! Hiç böyle bir çevirici görmediniz. Express, müşterilerle bağlantı kurmak için daha da fazla yol sağlayan ve müşterilerimizin konuşmayı sürdürme, bir sorunu çözme veya zamanında destek sağlama fırsatını asla kaçırmamalarını sağlayan çok kanallı bir mesajlaşma çözümüdür. Express, işletmelerin ve iletişim merkezlerinin müşterileriyle nerede olurlarsa olsunlar, herhangi bir cihaz aracılığıyla, tercih ettikleri platform üzerinden bağlantı kurmasına olanak tanır. SMS ile başlayan platform, yakında WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram ve WeChat'i de içerecek. Vaşak. Kuruluşların tüm iş iletişim platformlarını ve araçlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesine olanak tanıyacak, kodsuz, gerçek zamanlı bir entegrasyon katmanı. Hiçbir uzmanlık bilgisi veya geliştirme süresi gerektirmeyen Lynx, karmaşık iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve otomatikleştirilmesini bir uygulamayı kullanmak kadar kolay hale getirerek iletişim merkezlerini ve BPO'ları güçlendirir. Lynx 100'den fazla iş uygulamasına güvenli erişim, şeffaf veri aktarımı ve iş gücü optimizasyonu sağladığından, Lynx aracılığıyla müşterilerimiz neredeyse istedikleri her sözleşme için teklif verme esnekliğine sahip olacak. BPO'lar için büyük bir kazanç.
Laxis
laxis.com
Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışılan önemli noktaları kaydetmek, yazıya dökmek ve hassas bir şekilde ayrıştırmak için bir yapay zeka sistemi kullanıyor ve böylece hiçbir kritik ayrıntının atlanmamasını sağlıyor. Araç, diğerlerinin yanı sıra pazar araştırması, portföy notlarını takip etme, müşteri gereksinimlerini ve faaliyetlerini yakalama gibi farklı alanlarda yardımcı olduğundan satış, pazarlama, iş geliştirme, proje yöneticileri ve ürün ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları dahil olmak üzere çeşitli profesyoneller için faydalıdır. Laxis'in özelliği, video konferans ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere, müşteri eylemlerini ve etkinliklerini otomatik olarak girdiği çeşitli platformlarla entegrasyon yeteneğidir. Toplantı özetlerini ve takip e-postalarını otomatik olarak oluşturabilir ve kullanıcıların müşteri gereksinimlerini, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini tek tıklamayla CRM'nize kaydetmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bireysel toplantılardan veya toplantı gruplarından ilgili bilgileri elde edebilir. Dil tercihlerinin dahil edilmesiyle Laxis, toplantıların doğru ve gerçek zamanlı transkripsiyonunu ve çok dilli etkileşimlerin ayrıntılı kayıt tutulmasını garanti eden çok dilli etkileşimleri destekler. Ayrıca kullanıcıların podcast'ler, web seminerleri ve toplantılar gibi ses içeriklerini tek bir tıklamayla yeniden kullanmalarına olanak tanır.
FlashIntel
flashintel.ai
1 milyardan fazla potansiyel müşteriden oluşan bir ağın kilidini açın. İdeal alıcılarla daha kolay etkileşim ve daha hızlı anlaşma kapanışı için yapay zeka destekli iş akışlarından yararlanın.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, satış ekiplerinin alıcıların ilgisini çekecek ve anlaşmaları tamamlama şansını artıracak son derece kişiselleştirilmiş satış odaları oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital satış odası yazılımıdır. Dealintent ile alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak, satış hattınızdaki yüksek niyetli anlaşmaları belirlemek ve alıcılarınızla etkileşimi artırmak için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Bir b2b satış ekibinin parçasıysanız Dealintent'i şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Anlaşmaları zenginleştirin: Yapay zekanın yardımıyla alıcılarınız hakkındaki profesyonel ve kişilik öngörülerini keşfedin. Dealintent, LinkedIn veya web gibi birden fazla platformda arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ilgili alıcı iletişimini ve şirket içgörülerini saniyeler içinde kullanımınıza sunar. Dijital satış sunumları oluşturun: Dealintent, e-posta eki olarak gönderilen satış sunumlarını markalı ve kişiselleştirilmiş etkileşimli dijital satış odası sunumlarıyla değiştirir. Dijital satış odaları olarak paylaşılan satış sunumları, satış ekiplerinin alıcılarla ortak bir satış eylem planı paylaşmasına, alıcı faaliyetlerini ve paylaşımlarını takip etmesine ve daha iyi dönüşümler için alıcıyla sohbet, aramalar ve toplantılar aracılığıyla sürekli iletişim halinde kalmasına olanak tanır. Tahmin doğruluğunu artırın: Dealintent, satış ekiplerinin, alıcı etkinliğine, teklif paylaşımlarına, satış ortak eylem planının tamamlanmasına ve daha fazlasına dayalı olarak alıcının niyetini belirlemesine yardımcı olur. Bu, alıcı faaliyeti ve etkileşim düzeyine dayalı daha güçlü satış tahminlerine olanak tanır.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başlayın.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM, HubSpot'a giden bir rampa gibi çalışır ve Veri Ambarı olmayan Dark Pipeline'ı ortaya çıkarır. Ürün Potansiyel Müşterilerini Müşterilere Dönüştürün Humanic, gelen potansiyel müşterileriniz için etkinleştirme ve benimsemeyi geniş ölçekte ve hassasiyetle otomatikleştirir. Artık sonsuz kullanıcı segmentasyonuna ve kampanyaların manuel olarak yapılandırılmasına gerek yok.
Clari
clari.com
Clari'nin gelir platformu, tüm gelir süreci boyunca verimliliği, öngörülebilirliği ve büyümeyi artırır. Clari, süreç titizliğini artırmak, alıcıları ve satıcıları hizalamak, olası riski ve fırsatları tespit etmek, tahmin doğruluğunu artırmak ve genel verimliliği artırmak için gelir ekiplerine işlerinde tam görünürlük sağlar. Okta, Adobe, Workday, Zoom ve Finastra gibi önde gelen şirketlerdeki yüz binlerce gelir uzmanı, gelir süreçlerini daha bağlantılı, verimli ve öngörülebilir hale getirmek için Clari'yi kullanıyor. Bizi clari.com adresinden ziyaret edin ve LinkedIn'de @clari'yi takip edin.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka teknolojimiz sayesinde People.ai, satış ekiplerinin her bir hesapta kiminle etkileşime geçmesi gerektiğini ve en yüksek getirili anlaşmaları sunmak için tam olarak ne yapması gerektiğini açıkça görmesini sağlar. AppDynamics, DataRobot, Okta ve Zoom gibi şirketler insanların insanlardan satın aldığını biliyor ve bu yüzden insanlar People.ai'den satın alıyor.
Aircover.ai
aircover.ai
Yapay Zeka Satış Asistanı ile Her Çağrıda Gelirinizi Hızlandırın Aircover, yapay zeka tarafından desteklenen gerçek zamanlı toplantı içi satış koçluğudur. Satış taktik kitabınızı sanal toplantılara entegre edin ve geliri ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için tam zamanında etkinleştirme olanağını ortaya çıkarın.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.
Penny AI
pennyapp.com
Penny, danışmanların ve liderlerin talep ettiği kopyalanabilir saha deneyimi yoluyla gelirinizi katlanarak artırırken, size ihtiyacınız olan inovasyon hızında veri ve içgörüler sağlar. Penny, satış danışmanlarının müşterilerle etkileşime girmesine ve yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojisini kullanarak satış iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pazarlama ve satış ekiplerinin kayıp oranlarını hesaplamasına, pazar eğilimlerini izlemesine ve müşteri katılımını optimize etme fırsatlarını belirlemesine olanak tanır.
Air AI
air.ai
Tek tuşla 100.000 satış ve müşteri hizmetleri temsilcisi. GERÇEK bir insan gibi ses çıkaran, sonsuz hafızaya, mükemmel hatırlamaya sahip ve 5.000'den fazla uygulamada bağımsız olarak eylem gerçekleştirebilen, 10-40 dakikalık uzun telefon görüşmelerini tam olarak gerçekleştirebilen dünyanın ilk yapay zekasıyla tanışın. Tam zamanlı bir temsilcinin tüm işini, eğitilmesine, yönetilmesine veya motive edilmesine gerek kalmadan yapabilir. Sadece 7/24/365 çalışır.
Momentum
momentum.io
Momentum, satış iş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik kodsuz bir platformdur. Momentum, Slack ve Salesforce'tan Asana ve Outreach'a kadar mevcut satış öncelikli araçlara yerleştirerek, gelir ekibine satış hareketlerini operasyonel hale getirmek ve verimliliği artırmak için yapı taşları sağlar. Slack anlaşma odaları, anlaşma masası onayları ve fırsatlara ilişkin dosya ve notların otomatik olarak yakalanması da dahil olmak üzere önceden birleştirilmiş tariflerle, anlaşmalar daha hızlı tamamlanır, yol boyunca daha iyi sorumluluk ve işbirliği sağlanır.
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