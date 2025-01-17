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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Palau
Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.
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Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai her büyüklükteki işletme için geniş ölçekte potansiyel müşteriler üretir. Tek yapmanız gereken potansiyel müşterilerinizin bir listesini yüklemektir ve Meetz, çevrimiçi etkinliklerine göre kişiselleştirilmiş bir e-postayla onlara ulaşacaktır. Olası bir yanıtın ardından bir AI asistanı sizin için demoyu ayarlayacaktır! Bu özellik sayesinde, Laura herkes için en uygun zamanı bulup otomatik olarak takip edebildiğinden, kullanıcıların her katılımcının uygunluğunu kontrol etmesine gerek kalmaz. Ayrıca Meetz.ai, kullanıcıların tercihlerine veya misafirlerin isteklerine göre sistematik olarak takip yapan Laura'yı cc'ye almalarına olanak tanıyarak kesintisiz takip iletişimine olanak sağlar. Meetz AI, en iyi performans gösteren kanalların tümünde potansiyel müşterileri artırmak için dönüşüm hunisinin en üstünde mükemmel bir araçtır.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai, E-posta, Web Sitesi Sohbeti ve Web Sitesi Sohbeti üzerinden kişiselleştirilmiş, iki yönlü bir görüşme ile geniş ölçekte müşteri adaylarıyla toplantılar yakalamak, etkileşimde bulunmak, sohbet etmek, nitelendirmek ve planlamak için konuşma otomasyonu yoluyla pazarlama ve satış yeteneklerini artırmaya yardımcı olan bir Konuşmalı Yapay Zeka Platformudur. SMS. Exceed.ai, mevcut satış kanalınızla daha fazla gelir fırsatı keşfeder, potansiyel müşterilerinize daha iyi bir deneyim sunar ve satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterilerle ilişkiler kurma, anlamlı konuşmalar yapma ve anlaşmaları tamamlama gibi en etkili işleri yapmaya odaklanmaları için daha fazla zaman sağlar. Exceed, CRM'niz ve pazarlama otomasyon platformunuzla entegre olur.
Dooly
dooly.ai
Dooly, CRM hijyenini iyileştirerek, kazanan bir satış süreci yürüterek ve düşük değerli işleri ortadan kaldırarak gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olur.
Autobound
autobound.ai
Her gün gönderilen 320 milyar e-postayla her alıcının gelen kutusu doluyor. Son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Autobound, haberlere, rakip trendlerine, podcast'lere, sosyal medyaya, finansal raporlara, paylaşılan deneyimlere, hobilere ve daha fazlasına dayalı olarak anında son derece kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturur. Yapay zeka asistanımız, yanıt oranınızı 2-3 kat artıracak şekilde 30+ dakikalık araştırma ve yazma sürecini otomatikleştirir. İlk kaydolduğunuzda, Autobound'un yapay zekası, hesabınız için başlangıç mesajını oluşturmak üzere şirketinizle ilgili genel bilgileri okur. Yeni kullanıcılar daha sonra kendi yazma stillerini oluşturabilir, analizleri açıp kapatabilir ve daha fazlasını yapabilir. Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sayesinde hayatınızı kolaylaştırmak için buradayız. Ücretsiz kullanıcılar günde 5 potansiyel müşteri için içerik yazabilir, Pro kullanıcıları ise sınırsız içerik kredisi alır. Autobound ayrıca satıcıların ve pazarlamacıların CSV yükleme yoluyla 1000'lerce potansiyel müşteri için son derece kişiselleştirilmiş içerik yazmasına olanak tanıyan bir Toplu İçerik teklifi de sunuyor. Herkes 30 saniyeden kısa bir sürede ücretsiz olarak son derece kişiselleştirilmiş içerik oluşturmaya başlayabilir! Bugün www.autobound.ai/sign-up-free adresinden kaydolun.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, yeni potansiyel müşterilerinizi anında Yapay Zeka Odaklı ve İnsan Gücüyle yapılan görüşmeler yoluyla satışa hazır fırsatlara dönüştüren bir potansiyel müşteri dönüşüm platformudur. Müşteri adaylarına milyarlarca dolar harcanıyor, ancak aslında yalnızca %27'sine yanıt veriliyor; Verse.ai, her işletmenin en acil sorunu olan müşteri adaylarına yanıt verme ve takip için fiili teknoloji çözümü olarak ortaya çıktı. Yalnızca Verse.io'nun çok yönlü potansiyel müşteri yanıtının aciliyeti nedeniyle potansiyel müşteri dönüşümü olasılığı 21 kat artar. Verse.ai, yenilikçi teknolojiyi endüstri uzmanlığıyla birleştirerek, ortalamanın altındaki çevrimiçi potansiyel müşterileri elemek için harcanan zamanı azaltmak için mükemmel formülü geliştirdi, böylece satış temsilcilerinin ciddi potansiyel müşterilere odaklanmalarını en üst düzeye çıkarmalarına ve dönüşüm oranlarını %300'e kadar artırmalarına olanak tanıdı. Platform abonelik esasına göre kullanılabilir. Verse.ai platformu tüm potansiyel müşteri türleri, kaynaklar ve CRM'lerle çalışır ve potansiyel müşterileri alınır alınmaz otomatik olarak yönlendirir. Verse.io, statik potansiyel müşteri etkileşimi çözümlerinin aksine, her müşteri adayıyla anında iletişime geçmek ve onları kapsamlı bir şekilde incelemek için otomasyon, insan dokunuşu ve kanıtlanmış komut dosyalarının mükemmel bir karışımını kullanır. Ayrıca Verse.io, satış ekiplerine lider katılım süreci üzerinde tam kontrol sağlar: özelleştirilmiş tercihler, gerçek zamanlı görüşme erişimi ve tüm etkileşim verilerini CRM'nize geri aktarma gücü. Potansiyel müşteri uygun görüldükten sonra satış temsilcisine geri iletilir. Bu devir, canlı transfer yoluyla veya doğrudan satış temsilcisinin takviminden alınan bir randevu aracılığıyla gerçekleştirilir. Verse.io, hem ruhen hem de ismen ekibinizin bir uzantısı olarak hareket eder. Sonuç olarak şirket ve potansiyel müşteri için kusursuz bir deneyim yaratılır.
Luru
luru.app
Luru, RevOps'un kodsuz satış otomasyonu ile öngörülebilir gelir elde etmesine yardımcı oluyor RevOps ekipleri, Luru ile CRM'yi ve taktik kitaplarını satış ekiplerinin çalıştığı yere (Slack, MS Teams, Zoom ve Google Meet) getirerek benimsenen kazanan satış sürecini uyguluyor. Yüksek performanslı satış ekipleri için basit, özelleştirilebilir, kodsuz iş akışı otomasyonu. Luru, SalesForce, HubSpot ve PipeDrive ile entegre olur Ücretsiz olarak saniyeler içinde başlayın @ https://luru.app/start
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic, davetlerin ve davet e-postası karma mesajlarının gönderilmesini otomatikleştirerek, ekipleriniz arasında düzenlenen yapay zekayı kullanarak toplantı zamanı ayarlamaları yaparak geliri artırır.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Zopto
zopto.com
Çok Kanallı Satış Desteği,Otomatik Pilotta Büyüme Binlerce müşterinin potansiyel müşteri bulma çabalarını basitleştirmesine ve LinkedIn ve E-postadaki çoklu dokunmatik Akıllı İş Akışlarını kullanarak işlerini ölçeklenebilir ve öngörülebilir bir şekilde büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı, özenle seçilmiş içeriği ekibinizin parmaklarının ucuna getirerek güven oluşturmalarını ve anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarını sağlar. Büyük kurumsal müşterilerimiz, hedef kitleleriyle geleneksel pazarlama kanallarına kıyasla 10 kat daha iyi etkileşime girdi, binlerce saatlik araştırma süresinden tasarruf etti ve %24'e kadar daha yüksek yakın kazanma oranları elde etti. XiQ'nun tescilli yapay zeka destekli platformunun temel yetenekleri: * Bire bir satış taktikleri için kişiliğe dayalı bilgiler * 10 kat etkileşimi artıran SmartSourced Content™* Her etkileşimi kişiselleştirmek için birinci taraf amaç verileri ve gelişmiş analitik * Instasites (kişiselleştirilmiş deneyimler için tasarlanmış mikro siteler) * Saniyeler içinde derlenen kapsamlı hepsi bir arada şirket profilleri * Satış tetikleyicileri ve doğrudan gelen kutunuza gerçek zamanlı uyarılar * Outlook, Salesforce, MS Teams ve sosyal medya entegrasyonu xiQinc.com'da xiQ'yu deneyimleyin.
EngageTech
engagetech.io
Benzersiz Satış İstihbaratı platformumuz ve birinci sınıf SDR Hizmetlerimiz aracılığıyla müşterilerimizin daha kaliteli, öngörülebilir bir satış hattına sahip olmalarını sağlıyoruz. EngageTech platformu, dünya çapındaki SDR ve Satış ekiplerinin pazardaki hesapları ve görüşmeye hazır B2B teknolojisi alıcılarını belirlemesine olanak tanır. Güncel, uyumlu B2B şirket bilgileri ve doğru teknoloji alıcısı iletişim ayrıntılarını (iş unvanı, doğrudan aramalı telefon numaraları, e-posta vb.) içeren dinamik, aranabilir bir veritabanı, pazardaki hesapları ve teknoloji alıcılarını, olma olasılıklarına göre akıllıca sıralar. konuşmaya açıktır. Saatlerce süren SDR araştırma süresini kısaltan ve dışarı yönelik araştırma faaliyetlerini optimize eden EngageTech, önde gelen satış etkileşimi ve CRM platformlarıyla entegre olmanın yanı sıra, platform aracılığıyla potansiyel müşterilere doğrudan ulaşmayı da mümkün kılıyor. Veritabanımız, dünyanın dört bir yanındaki teknoloji alıcılarına yapılan 50.000'den fazla haftalık dış aramayla desteklenmektedir; bu, SDR'lerin, olumlu görüşmeler için gerekli bilgilerle donatılmış olarak doğru zamanda doğru hesaplara ve alıcılara ulaşmaya odaklanmasını sağlayan benzersiz istihbaratı ortaya çıkarmamıza olanak tanır. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin; 50'den fazla incelememizi okuyun ve müşterilerimizin neler söylediğini görün. Dış Kaynaklı SDR hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen web sitemizi inceleyin.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor, gelir ekiplerine yönelik dünyanın ilk GTM işletim sistemidir. Hızla gelişen araç seti ile CloseFactor, işletmelerin kendi boru hatlarını ICP'leriyle doldurmalarına yardımcı olur. Şirketler hakkındaki yapılandırılmamış bilgileri otomatik olarak düzenlemek ve pazara açılma ekiplerinin harekete geçebileceği anlamlı bilgiler elde etmek için makine öğrenimini kullanan CloseFactor, en iyi müşterilerinizi belirleyerek satış ve pazarlama ekiplerinin hedeflerine ulaşmasını sağlar.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Regal.io
regal.io
Regal, yapay zeka destekli CX'te yeni standarttır. Regal, gerçek zamanlı müşteri amacı sinyallerini anlar ve çoklu dokunmatik gelen ve giden etkileşimleri, Regal AI Temsilcileri ve insan temsilcilerinizin bir karışımıyla otomatik olarak uyarlar. Angi (eski adıyla Angie's List), AAA, Google, Harvard (Podium Education aracılığıyla), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota ve Varsity Tutors gibi müşteriyi ön planda tutan markalar, Regal aracılığıyla yüz milyonlarca müşteriyle etkileşimlerini geliştirerek lider oldu. geliri 5 milyar dolara ulaştı. Regal.io, New York merkezlidir ve Emergence Capital, Founder Collective ve Homebrew gibi önde gelen yatırımcılardan 83 milyon dolar ile desteklenmektedir.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
FunnL.ai
funnl.ai
FunnL.ai'de yapay zeka destekli dönüşüm hunilerinin geleceğini keşfedin. Olası satış yaratmayı otomatikleştirin, potansiyel müşterilerle akıllıca etkileşime geçin ve dönüşümlerinizi hızla artırın. Son teknoloji huni çözümlerimizle işletmenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
LinkedCamp
linkedcamp.com
LinkedCamp gibi en Güvenilir LinkedIn Otomasyon Aracını seçin ve potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırın. Bugün 14 günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarın. Kayıt olun ve satışlarınızı artırın.
Icereach
icereach.com
Icereach ile 10 kat daha fazla dönüşüm elde edin ve mesajları geniş ölçekte kişiselleştirin. LinkedIn desteği için en güvenli bulut tabanlı otomasyon aracı.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyallerine dayalı bir satış hattı oluşturmanıza yardımcı olur. Pocus ile Asana, Canva, Miro ve Loom'daki pazara açılma ekipleri, anlaşmaları güvenle bulup kapatmak için verileri inceleyerek haftada 10 saatten fazla tasarruf ediyor.
Traq.ai
traq.ai
Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyle her çağrıdan alıcı odaklı, anlaşma kazandıran bilgiler elde eder ve bunları doğrudan CRM'nize bağlar. Herhangi bir VoIP telefon ve çevrimiçi toplantı aracıyla uyumlu, platformdan bağımsız bir yapay zeka satış asistanı olan Traq.ai, her ekip üyesini her gün daha üretken ve giderek daha etkili hale getiriyor. Bir satış performansı ve koçluk platformu olarak Traq.ai, ekibinizin karşılaştığı zorlukları ortaya çıkarır, böylece eğitimi optimize edebilir ve en yüksek performans düzeyine ilham verebilirsiniz. Ücretsiz seçeneği de içeren şeffaf, rekabetçi fiyatlandırma.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığını ve gerçekleştirilen etkinlikleri hayal edin; yığınınızdaki mevcut satış araçlarını kullanarak çalışarak daha verimli hale gelin. Satış operasyonları ve pazarlama için Collective[i] temiz, kapsamlı ve otomatik veri toplama olanağı sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanılarak, etkinlikler satış ekiplerinin kullandığı çalışma araçlarından (e-posta, takvim vb.) otomatik olarak yakalanır, kişileri, şirket adlarını vb. güncellemek için temizlenir ve patentli teknolojimiz ve kapsamlı teknolojimiz kullanılarak CRM'ye otomatik olarak giriş yapılır. ağ. Hiçbir veri veya değerli zaman kaybı yaşanmaz, günlüğe kaydedilen verilerin kalitesi katlanarak artar ve kurumsal üretkenlik %20-30 oranında artar. Collective[i], güncel olmayan kişileri ve hedef potansiyel bilgileri otomatik olarak düzelterek CRM verilerinin sürekli uygunluğunu korur. Satış yönetimi için Collective[i], her fırsatta şeffaflık ve AI/ML odaklı zeka sunar. Artık uzun süreç incelemeleri veya çeyrek sonu sürprizleri yok. Yöneticiler gelir elde etmeyi güvenle taahhüt edebilir, önemli fırsatları istedikleri zaman inceleyebilir ve faaliyetlerinin hacmi ve kalitesi hakkında tam görünürlük sağlayarak olağanüstü yetenekleri daha iyi yönetebilir ve elde tutabilir. Collective[i], Collective[i]'in geniş ağına dayalı olarak alıcılar hakkında AI/ML tarafından oluşturulan istihbaratla yöneticilere güç verir. Satış profesyonelleri için Collective[i], her alıcının yolculuğu boyunca rehberlik sunar, AI/ML odaklı yönlendirmelerin yanı sıra, satışları hızlandırmaya ve kazanma oranlarını artırmaya yardımcı olabilecek sosyal ve iş ağlarının üyelerini vurgulamanın yanı sıra, nereye ve kime odaklanılacağına dair yönlendirmeler sunar. Collective[i]'in teknolojisi dönüşümseldir ve modern satış organizasyonu için teknoloji yığınının önemli bir parçasıdır.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son teknolojiye sahip platformumuz, günümüzün rekabet ortamında başarılı olmanız için gerekli araçları sunar. Temel Özellikler: Hassas liste oluşturma: Hedeflenen potansiyel müşteri listelerini zahmetsizce oluşturun. Özel e-postalar: Üstün etkileşim oranları için yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden yararlanın. Otomatik sosyal yardım ve takipler: Her fırsattan yararlanmak için sosyal yardım stratejinizi optimize edin. Satış rehberliği ve eğitimi: Ekibinizin yeteneklerini geliştirin ve daha fazla anlaşma sağlayın. Taktiksel destek araçları: Hedefe etkili bir şekilde ulaşmak için satış yaklaşımınızı uyarlayın. Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler), Hesap Yöneticileri (AE'ler) ve pazarlamacılar düşünülerek tasarlanan Leadgenerator.io, potansiyel müşteri yaratma çabalarında devrim yaratmak isteyen büyüme odaklı ekipler için mükemmel bir çözümdür.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özelliklerinden biri, satış ekiplerinin sosyal yardım çabaları için kişiselleştirilmiş buz kırıcılar oluşturmasına yardımcı olan Yapay Zeka Üretken Metin Yazarlığı yeteneğidir. Bu buz kırıcılar, potansiyel müşterilerin doğuştan gelen kişilik özelliklerine dair içgörü sağlayan DISC Kişilik Analizi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu analiz, satış profesyonellerinin potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmasına, güven oluşturmasına ve pazarlık yapmasına yardımcı olur. Humanlinker ayrıca satış ekiplerinin hedef hesapları ve bu hesaplardaki bireyleri daha derinlemesine anlamalarına olanak tanıyan 360° Hesap ve Kişi İstihbaratı sunmaktadır. Bu istihbarat, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra podcast'ler, röportajlar ve makalelerden alınan bilgileri içerir. Araç, Salesforce, Hubspot, Salesloft ve Outreach gibi popüler CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satış ekiplerinin mevcut verilere ve iş akışlarına erişmesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Humanlinker, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerini optimize etmek isteyen satış ekiplerine yöneliktir. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanan güçlü kişiselleştirme anahtarları sağlayarak satış profesyonellerinin daha fazla toplantı rezervasyonu yapmasına ve satış döngüsünü kısaltmasına yardımcı olur. Araç aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler ve tavsiyeler sunarak toplantı hazırlığına da yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin her toplantıda daha büyük bir etki yaratmasına olanak tanıyor. Genel olarak Humanlinker, satış ekiplerine tüm kanallardaki etkileşimlerini kişiselleştirme yetkisi vererek satış sonuçlarının iyileşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk, yapay zeka destekli B2B pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama ve satış ekipleri için çok yararlı olabilecek bir dizi özelliğe sahiptir; bunlar arasında: -Organik ve ücretli web trafiğini belirleme: Bu, ekiplerin web sitelerine en fazla trafiği hangi kanalların çektiğini anlamalarına ve bu web sitelerini ziyaret eden potansiyel müşterileri belirlemelerine yardımcı olabilir. ürünlerine veya hizmetlerine ilgi duyduklarını zaten belirtmişlerdir. -Potansiyel potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerinin zenginleştirilmesi: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde nitelendirmesine ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -İdeal Müşteri Profili (ICP) parametrelerini yapılandırmak ve Hedef Hesap listesi oluşturmak: Bu, ekiplerin çabalarını en umut verici potansiyel müşterilere odaklamasına ve dönüşüm oranlarını artırmasına yardımcı olabilir. -Listeler Oluşturma ve Hesapları/Kişileri CRM ile gerçek zamanlı olarak senkronize etme: Bu, ekiplerin CRM verilerini güncel tutmalarına ve her zaman en alakalı potansiyel müşteriler üzerinde çalıştıklarından emin olmalarına yardımcı olabilir. -Özel LLM ile son derece kişiselleştirilmiş e-posta gönderme: Bu, ekiplerin daha ilgi çekici ve etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -Önemli Müşteriler/Kişiler web sitenizi ziyaret ettiğinde Slack Uyarılarının ayarlanması: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde takip etmelerine ve anlaşmaları tamamlama şanslarını artırmalarına yardımcı olabilir. -Genel olarak Revmonk, ekiplerin iş akışlarını otomatikleştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmelerine yardımcı olabilecek çok sayıda özelliğe sahiptir.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, müşteri deneyimlerini güçlendirmek için yapay zeka ses otomasyonunun gücünden yararlanan bir yazılım şirketidir. Yapay zeka sesli asistanlarıyla çağrı merkeziniz, daha fazla müşteriye ulaşmak ve onları etkinleştirmek için verileri otomatik olarak toplayıp analiz ederek ışık hızlarında insan benzeri kaliteli aramalar yapabilir. AI Rudder, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve temsilci iş yükünü azaltarak çağrı merkezlerinin maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. Bu, ajanların yalnızca insanların yapabileceği şeylere odaklanmasını sağlar. Uzun vadede AI Rudder, iş iletişiminin geleceğini yeniden düşünmeyi hedefliyor.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales nedir? Nutsales, ölçeklenebilir bir insan ekibi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir CRM platformudur. Satış, Müşteri Desteği, İnsan Kaynakları vb. için Gmail Entegrasyonu ile ardışık düzenleri özelleştirerek, birden çok posta kutunuzu etkileşimli dönüşüm hunileri haline getirebiliriz. Segmentasyon kriterlerini veya hepsini bir kez denemeyi göz önünde bulundurarak gelişmiş algoritmalar kullanarak potansiyel müşteri atamasını otomatikleştirin. Gerçek zamanlı işbirliği, etiketleme ve yorum ile ekip iletişimini güçlendirin Gelen veya giden müşteri adaylarından yeni potansiyel müşteriler edinin, anında entegre olun ve etkileşime geçin Nutsales ile hiçbir müşteri konuşmasının gözden kaçmamasını sağlayacak 7/24 bir ekibiniz olacak.
haeppie
haeppie.com
haeppie, Satış ve Müşteri Başarısı Ekipleri için yaratılmıştır - Haeppie Satış Alanları ile alıcı yolculuklarını daha fazla gelire dönüştürün ve tüm karar vericilerin aynı sayfada olmasını sağlayın. Saniyeler içinde daha fazla anlaşma sağlayan kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Alanlar oluşturun. Alıcı yolculuklarınızı tek bir bağlantıyla merkezileştirerek satış döngülerinizi soğuk erişimden katılıma kadar hızlandırın. CRM'nizle (Hubspot, Pipedrive) sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi, haeppie ile çalışmayı herkes için oldukça hızlı ve kolay hale getirir. Demo Sonrası Takipleri, Katılım veya Anlaşma bilgilerini tek tıklamayla paylaşın ve halihazırda kullandığınız araçlardan mevcut tüm malzemelerinizi entegre edin.
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. OneMob'un güçlü mikro site oluşturucusu, içerik yükleyicisi ve yönetim özellikleriyle, markanızı ve içeriğinizi profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde sergileyen çarpıcı, özelleştirilmiş mikro siteleri kolayca oluşturabilirsiniz. Mikro sitelerinizi markanıza uyacak ve hedef kitlenizi hedefleyecek şekilde özelleştirmek için çok çeşitli şablonlara ve etiketleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Ancak hepsi bu kadar değil; OneMob, içeriğinizi bir profesyonel gibi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle doludur. OneMob'un mobil, web ve ekran kaydedicisini kullanarak hareket halindeyken videolar oluşturabilir ve içeriğinizi mükemmelleştirmek için yerleşik komut dosyası teleprompter'ını ve video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca video onayları ve etkileşim takibi sayesinde hedef kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu tam olarak görebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. OneMob, Salesforce, Dynamics, Hubspot ve daha fazlası için CRM entegrasyonu ve Zoom, Google Drive, Box ve Dropbox ile içerik entegrasyonu da dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce ve InsideSales için yerel bir eklentiyle, doğrudan en sevdiğiniz e-posta ve satış araçlarından kolayca içerik oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ve en iyi yanı, OneMob'u ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz! Ücretsiz planımız birçok temel özelliğimize erişim sunar; böylece OneMob'u risksiz deneyebilir ve içerik oyununuzu nasıl dönüştürebileceğini görebilirsiniz. Kaydolmak ve bugün başlamak için onemob.com'u ziyaret etmeniz yeterli!
Meetric
meetric.com
Geliri ve öngörüleri artırmak için satış toplantılarını yapay zekayla kolay ve etkili bir şekilde yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Basitçe Teams, Zoom veya Google Meet'e bağlanın veya satış için tasarlanmış toplantı platformumuzdan yararlanarak bunu bir sonraki seviyeye taşıyın.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee, Satış ve Pazarlama Ekiplerinizi güvenilir ve eyleme dönüştürülebilir verilerle güçlendirerek işletmenize güç verir. Tilkee, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırır ve kuruluşların potansiyel müşteriler ve müşterilerle daha iyi etkileşim kurabilmesi için veriler üretir. Yenilikçi izleme araçlarını, yapay zeka destekli etkileşim analitiğini ve Salesforce ve Microsoft Dynamics dahil 30'dan fazla araç entegrasyonunu kullanan Tilkee platformu, satış yönetimi etkinliğini artırır ve daha yüksek satıcı üretkenliği elde edilmesine yardımcı olur. Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics veya diğer birçok CRM aracından birini kullanıyor olsanız da, Tilkee'nin gelişmiş bulut tabanlı çözümü, Artırılmış Zeka kullanarak potansiyel müşterilerin ilgisini analiz eder ve satış ekiplerinizin doğru potansiyel müşteriyle doğru zamanda iletişime geçmesine olanak tanır. Tilkee, anlaşmayı imzalama isteklerini gerçek zamanlı olarak nitelendirmenize yardımcı olmak için potansiyel müşterilerin okuma davranışlarını analiz eder.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki performansını ve ekip genelinde kota erişimini artırmak için tasarlanmıştır.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılımını otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Büyük yatırımlar veya ek personel gerektirmeden işletmelerin gelirlerini artırmalarına, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve dijital müşteri deneyimi yolculuklarını zenginleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Çok dilli sesli yapay zeka asistanlarımız, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, sigorta, e-ticaret ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde KOBİ'ler ve kuruluşlar için milyonlarca işletme-müşteri görüşmesini başarıyla otomatikleştirdi. Curious Thing, ödeme desteği, sorgu yönetimi, randevu rezervasyonu, SSS yönetimi, müşteri adayı kalifikasyonu ve daha fazlası gibi birden fazla kullanım senaryosunda hızlı dağıtımı destekleyen tek Sesli Yapay Zeka teknolojisidir.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarınızı otomatikleştiren bir bulut telefon platformudur. Kullanıcılar benzersiz bir sanal numara kullanarak giden iş aramaları yapabilir ve aynı numaradan gelen aramaları alabilirler. Sanal numaralar üzerinden yapılan aramalar kayıt altına alınabiliyor ve CRM, ATS gibi her türlü iş akışı aracına entegre edilebiliyor. Ekip performansını artırmak için ayrıntılı çağrı analizleri ve yapay zeka öngörüleri oluşturulur. FreJun ayrıca kullanıcının otomatik olarak bir numara listesini arayabileceği benzersiz bir Otomatik arama özelliği (otomatik çevirici) sağlar. FreJun'u iş akışı aracınızla birlikte kullanarak tüm iletişim sistemi 5-10 dakika içinde otomatikleştirilebilir.
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de bireysel çözümler sunabiliriz. Axiom Tam özellikli bulut PBX'imizdir. Dünyanın önde gelen CRM'lerinden bazılarıyla entegre olan Axiom, iletişim merkezlerine dünya çapındaki müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Tek tıklamayla çağrıları çevirin, çağrı trafiğini doğrudan CRM'nizden yönetin. Her arama sırasında arayan ayrıntılarını ve satın alma geçmişini görüntüleyin, tüm aramaları kaydedin ve bunları CRM'nize bağlayın. Axiom ayrıca yöneticilerin çağrıları ve temsilcileri gerçek zamanlı olarak izlemesi, temsilcilere fısıldayarak tavsiyelerde bulunması veya gerekirse çağrıları devralması için kapsamlı özellikler sağlar. Matrix tahminli çevirici, kullanıcı başına 25 $ gibi düşük bir ücret karşılığında sınırsız aracıyı destekler. Özel Yönetici ve Temsilci arayüzleri ve gerçek zamanlı kontrol panelleri içeren Matrix, aynı anda 1000'e kadar kanalı yönetebilir. Squaretalk'tan Matrix, açılış sayfaları, CRM'ler, bağlı kuruluş siteleri ve listeler dahil olmak üzere tüm potansiyel müşteri oluşturma araçlarınızla entegredir. Matrix, potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi özetler ve etkin telefon numaralarını tespit ederek ve saat dilimlerine göre optimize ederek onları iletişime hazırlar. Son derece yapılandırılabilir kampanyalar kullanılarak potansiyel müşteriler, pazarlama çabalarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde aranır. Kampanyalarınızı Ezin ve konuşma süresini %400'e kadar artırın! Hiç böyle bir çevirici görmediniz. Express, müşterilerle bağlantı kurmak için daha da fazla yol sağlayan ve müşterilerimizin konuşmayı sürdürme, bir sorunu çözme veya zamanında destek sağlama fırsatını asla kaçırmamalarını sağlayan çok kanallı bir mesajlaşma çözümüdür. Express, işletmelerin ve iletişim merkezlerinin müşterileriyle nerede olurlarsa olsunlar, herhangi bir cihaz aracılığıyla, tercih ettikleri platform üzerinden bağlantı kurmasına olanak tanır. SMS ile başlayan platform, yakında WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram ve WeChat'i de içerecek. Vaşak. Kuruluşların tüm iş iletişim platformlarını ve araçlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesine olanak tanıyacak, kodsuz, gerçek zamanlı bir entegrasyon katmanı. Hiçbir uzmanlık bilgisi veya geliştirme süresi gerektirmeyen Lynx, karmaşık iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve otomatikleştirilmesini bir uygulamayı kullanmak kadar kolay hale getirerek iletişim merkezlerini ve BPO'ları güçlendirir. Lynx 100'den fazla iş uygulamasına güvenli erişim, şeffaf veri aktarımı ve iş gücü optimizasyonu sağladığından, Lynx aracılığıyla müşterilerimiz neredeyse istedikleri her sözleşme için teklif verme esnekliğine sahip olacak. BPO'lar için büyük bir kazanç.
Orum
orum.com
Orum, satış faaliyetlerini hızlandırmak, ekipleri birbirine bağlamak ve daha fazla gelir elde etmek için yapay zeka destekli Canlı Konuşma Platformudur.
Saara
saara.io
E-Ticaret için En İyi Yapay Zeka Destekli Yazılım Yüksek müşteri edinme maliyeti, düşük tekrar oranı, iade dolandırıcılığı, iade yönetimi gibi sorunların çözümü...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter, satış otomasyonu, potansiyel müşteri yaratma ve işe alım için bir web ve mobil uygulamadır. Araç, satış yöneticilerine, pazarlamacılara, İK'lara ve sunumları çalışmalarında aktif olarak bir araç olarak kullanan herkese zamandan tasarruf etmelerine ve sunumların verimliliğini artırmaya yardımcı olur. ROI4Presenter, sunum yapan kişi ile dinleyici arasındaki sunum süresini koordine etme sorununu çözer, çünkü sunum yapan kişi, yerleşik sohbet ve arama yeteneği sayesinde kişisel iletişim olasılığını kaybetmeden sunumu istediği zaman kendi başına izleyebilir. Sesli veya görüntülü canlı iletişim için sunum yapan kişi. ROI4Presenter, olası satışlar için yeni bir kanal açar, çünkü bir sunum bir bağlantı yoluyla kalıcı olarak kullanılabilir hale getirilebilir veya sitenin herhangi bir web sayfasına yerleştirilebilir, aynı zamanda dinleyicilerin iletişim bilgilerinin toplanmasını ayarlar ve izlemeye başladıklarında bildirimler alır. ROI4Presenter, sunumun ana içeriğini birkaç dakika içinde tanımanıza olanak tanıyan özel 'perdeleme' modu sayesinde dinleyicinin zamanından tasarruf sağlar ve sunum yapan kişi tarafından duyulma şansını artırır. ROI4Presenter, dinleyicilerden geri bildirim alarak sunumların daha iyi olmasına yardımcı olur. ROI4Presenter ile videoları slayt olarak ekleyebilir, video içeriğini slaytlara dönüştürebilir, sunumlarınıza ses ve SSS ekleyebilirsiniz. Esnek erişim ve sunum kontrolü ayarları, sunumlarınızı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır.
Coho AI
coho.ai
Coho, şirketlerin satış modellerinden bağımsız olarak ürün odaklı büyüyen şirketler haline gelmelerini sağlayan yeni nesil bir müşteri geliri optimizasyon platformu oluşturuyor. Coho, ürün, satış ve müşteri başarısı verilerini birleştirerek mevcut müşterilerden elde ettiğiniz geliri en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Verilerden elde edilen bilgilerle, self-servis hareketleri otomatikleştirebilir, yüksek dokunuşlu ek satış ve çapraz satış fırsatlarına odaklanabilir ve kaybı azaltabilirsiniz.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist, her boyuttaki işletmenin e-posta erişimini otomatikleştirmesine ve satışlarını önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir araçtır. - Sosyal ağlar veya profesyonel dizinler gibi internetteki farklı kaynaklardan profesyonel e-postaları içe aktarın ve bulun. - Yapay zeka yoluyla otomatik takip ve otomatik yanıt işleme ile e-posta sosyal yardım kampanyaları planlayın - Ve son olarak, algoritmamızın, teklifinize en açık potansiyel müşterileri daha iyi seçmenize yardımcı olmasına izin verin.
Penny AI
pennyapp.com
Penny, danışmanların ve liderlerin talep ettiği kopyalanabilir saha deneyimi yoluyla gelirinizi katlanarak artırırken, size ihtiyacınız olan inovasyon hızında veri ve içgörüler sağlar. Penny, satış danışmanlarının müşterilerle etkileşime girmesine ve yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojisini kullanarak satış iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pazarlama ve satış ekiplerinin kayıp oranlarını hesaplamasına, pazar eğilimlerini izlemesine ve müşteri katılımını optimize etme fırsatlarını belirlemesine olanak tanır.
Structurely
structurely.com
Yapısal olarak işin geleceğinin yapay zeka ve insanlar arasındaki işbirliği olduğuna inanıyor. Angarya işleri otomatikleştirerek ve daha etkili sonuçlar üreterek en yüksek potansiyeli yerine getirir. Yapay zekamız (AI) satış döngülerinizi kısaltır ve sizin ve temsilcilerinizin daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olur. 5.000'den fazla pazarlama ve satış ekibi, satış hattını oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için Structurely'yi kullanıyor. Structurely, AI liderliğini nitelendirme ve geliştirme hizmetlerini aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok sektöre sağlar: Gayrimenkul SaaS Otomotiv Structurely'nin 2016'daki kuruluşundan bu yana, uzmanlarımız farklı sektörlerden birçok işletmenin öncü kapanış hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı başardı. İşletmenizi başarıya taşımanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın! Konumumuz: 2712 Stange Rd. Ames, IA 50010 Telefon Numaramız: (810) 498-2498
Aider
aider.ai
Aider Danışma İstihbarat Platformu Aider, muhasebeciler ve muhasebeciler için oluşturulmuş güçlü bir Danışma İstihbaratı Platformudur. Aider'ın Danışma İstihbarat Platformu, dijital asistan Mobil Uygulaması (isteğe bağlı bir eklenti) ile muhasebecilere ve muhasebecilere müşterilerinin mali durumlarına ilişkin otomatik ve anlaşılır bir genel bakış sağlar. İster 10 ister 5000 istemcileri olsun, Aider'a giriş yapabilir ve müşterilerinin tüm verilerini kullanımı zahmetsiz tek bir yerden yönetebilirler. Aider, muhasebecilere ve muhasebecilere nakit akışı tahminleri, fatura vergisi ve GST tahminleri ve çok daha fazlası gibi finansal performansa ilişkin öngörü ve farkındalık sağlar. Bu, muhasebecilerin ve muhasebecilerin KOBİ müşterilerine proaktif tavsiyeler sunmalarına olanak tanır. Gereksiz idari görevleri ortadan kaldırırken aynı zamanda gerçek zamanlı içgörüleri tek bir sezgisel platformda sağlar.
Aircover.ai
aircover.ai
Yapay Zeka Satış Asistanı ile Her Çağrıda Gelirinizi Hızlandırın Aircover, yapay zeka tarafından desteklenen gerçek zamanlı toplantı içi satış koçluğudur. Satış taktik kitabınızı sanal toplantılara entegre edin ve geliri ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için tam zamanında etkinleştirme olanağını ortaya çıkarın.
Aptivio
aptiv.io
Gezegendeki en gelişmiş otomatik Ağ Satış Platformu, B2B şirketlerinin dönüşüm olasılığı en yüksek olan hesapları ve kapanmaya giden en kısa yolu keşfederek gelir artışlarını artırmalarına yardımcı olan Gerçek Alıcı Niyeti ile birleştirilmiştir. Aptivio'nun gelişmiş yapay zeka sinyalleri, alıcı döngüsünün her aşamasında bir fırsatın alıcı amacını belirler ve önceliklendirir; böylece gelir ekibiniz önemli potansiyel müşterilere odaklanır. Platformumuz, kullanımın ilk 60 gününde ortalama %25, 6 ay sonra ise %40 daha fazla satışa uygun potansiyel müşteri ekler. Aptivio'nun yapay zekasıyla üretim hattınızın maksimum potansiyelini ortaya çıkarın.
AskToSell
asktosell.com
AskToSell, küçük anlaşmalar için tüm satış döngüsünü çözen tek yapay zeka satış platformudur. AI Satış Temsilcileri, ürününüz hakkında bilgi edinecek, potansiyel müşterilerinizle iletişime geçecek, kalifiye olacak, teklifler hazırlayacak, itirazları ele alacak, pazarlık yapacak ve anlaşmaları kapatacak. Otomatik olarak. Teklifleri onaylamanız yeterli. AskToSell'i kullanarak insanüstü satış performansına sahip Otonom Yapay Zeka Satış Temsilcilerini dağıtabilirsiniz: 1. Kalıcı - zamanında takip etmeyi asla unutmaz 2. Sorumlu - her zaman faaliyet hedeflerine ulaşır. 3. Hızlı - potansiyel müşterilerin sorularına 5 dakikadan daha kısa sürede yanıt verir. 4. Ölçeklenebilir - daha fazla aktiviteye mi ihtiyacınız var? Saniyeler içinde daha fazla ajanı konuşlandırın. 5. Korkusuz – insanların reddedilmekten korktuğunu biliyoruz. Bilgisayarlar öyle değil. Yapay Zeka Satış Temsilcileri, insan emeğine kıyasla 10 ila 30 kat daha düşük maliyete sahiptir. Dünyanın en basit yatırım getirisi kararı. Nasıl çalışıyor? Satmak istediğiniz ürünü tanımlayın, olası satışları yükleyin, otonom temsilciler atayın ve otomatik pilotta gelirinizin artışını izleyin. Kimler için idealdir? Bir satış temsilcisini işe almanın ekonomik açıdan pek mantıklı olmadığı KOBİ'lere satışları otomatikleştirerek müşteri edinme maliyetlerini optimize etmek ve gelirlerini daha hızlı artırmak isteyen şirketler için AskToSell, küçük anlaşmalar (KOBİ'ler, self-servis müşteriler vb.) - potansiyel müşterilerinizle iletişim kurmak, değerlendirme yapmak, teklifleri hazırlamak, itirazları ele almak, pazarlık yapmak ve anlaşmaları kapatmak - böylece ekibiniz daha büyük hesaplara odaklanabilir, KOBİ'ler daha hızlı ve daha iyi yanıtlar alabilir, CAC'yi düşürürken gelir hedeflerine ulaşırsınız .
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser, yapay zekayı kullanarak müşteri adayı araştırmasını ve önceliklendirmeyi otomatikleştiren bir satış zekası platformudur. Oppwiser platformu, web üzerindeki milyarlarca alıcı sinyalini sürekli olarak izliyor, satın almaya hazır hesapların keşfini otomatikleştiriyor ve doğru karar vericilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.