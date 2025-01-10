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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams gibi dünyanın önde gelen tüm web konferans platformlarıyla entegre olur. Kaydet: Tüm önemli web konferansı platformlarındaki toplantıları anında kaydedin. Ateşböceklerini davet edin veya otomatik olarak yakalamasını sağlayın. Metne Dönüştür: Ateşböcekleri, yüklediğiniz canlı toplantıların veya ses dosyalarının metnini yazabilir. Transkriptlere göz atın ve aynı anda sesi dinleyin. Özetle: AI Süper Özetler size ayrıntılı toplantı genel bakışları, ana hatlar, toplantı notları, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sunar. Tüm toplantıyı 5 dakika içinde hızla takip edin ve gözden geçirin! İşbirliği yapın: Ekip arkadaşlarınızın kolayca inceleyebilmesi için çağrılara yorumlar ekleyin ve önemli anları işaretleyin. Arama: Bir saatlik aramayı 5 dakikadan kısa sürede inceleyin. Eylem öğelerine, tarihlere, metriklere ve diğer önemli konulara göre filtreleyin. Bütünleştirin: Toplantı notlarınız, transkriptleriniz ve kayıtlarınız, halihazırda kullanmakta olduğunuz araç ve platformlarla otomatik olarak senkronize edildiklerinde daha değerli olur. Toplantı notlarını, transkriptleri ve kayıtları Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier ve çok daha fazlası gibi CRM ve işbirliği uygulamalarınıza kaydedin. Analiz Et: Konuşma Zekası, konuşma süresi, konu eğilimleri, duyarlılık ve çok daha fazlası hakkında öngörüler üretir. Konuşma zekası paketi, çağrılarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize olanak tanır. Analizler, satış ekibinize daha fazla anlaşma yapması için koçluk yapmanıza yardımcı olur. Aday görüşmelerindeki eğilimleri belirleyerek işe alım uzmanlarınızın en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olurlar. Kuruluşunuzun tamamı müşterinizin sesine kulak vererek daha iyi ürünler geliştirebilir. Müşteri ve ekip etkileşimlerinden hangi mesajlaşmanın işe yarayıp neyin yaramadığını keşfedin.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanallarıyla entegrasyonudur. Bu, KOBİ'lerin tüm müşteri görüşmelerini tek bir kontrol panelinden yönetmesine, etkileşimlerin izlenmesini kolaylaştırmasına, müşteri adaylarına ve destek bildirimlerine öncelik vermesine ve satış ve destek ekipleri için zamanında takip sağlanmasına olanak tanır. Aloware ayrıca, temsilcilerin yanlışlıkla DNC numaralarını çevirme veya "dolandırıcılık" olarak etiketlenme korkusu olmadan çağrı üretkenliğini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan TCPA uyumlu Power Dialer'a da sahiptir. Aloware'in rekabetçi özellikler listesine en son eklenen, üçüncü taraf uygulama entegrasyonu gerektirmeyen ve onu daha sorunsuz, daha hızlı ve pazardaki en gelişmiş hale getiren, kendi uygulama içi AI sohbet robotu AlohaBot'tur. İşletmelere iş akışlarını otomatikleştirme ve SMS/MMS, çağrı ve e-posta kampanyaları gibi eylemleri tetikleme gücü veren efsanevi Sequence+ ile eşleştirilen Aloware, KOBİ'leri sektörlerinde en keskin avantajı elde etmeleri için hepsi bir arada iletişim aracıyla donatıyor.
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm müşteri etkileşimlerini tek bir entegre platformda yakalamasına, anlamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır. Gong'un Gelir İstihbaratı Platformu, görünürlüğü artırmak, karar almayı yönlendirmek ve kuruluşlardaki stratejileri uyumlu hale getirmek amacıyla müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlamak için özel ve patentli yapay zeka teknolojisini kullanır. başarılı sonuçlar elde edin. Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio ve Zillow gibi binlerce yenilikçi şirket müşteri gerçekliklerini güçlendirmek için Gong'a güveniyor. Gong, merkezi San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan özel bir şirkettir. G2'nin yazılım kullanıcıları kitlesi, 2021 ve 2022 için 'En İyi 100 Yazılım Ürünü' listesinde Gong'u 1. sırada yer aldı. Gong ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere yedi ek G2 En İyiler listesinde de tanındı: En Yüksek Memnuniyet Ürünleri'nde 1. İlk 50'de 1. Kurumsal Ürünler En İyi 50 Orta Ölçekli Pazar Ürününde 1 Numara Satışa Yönelik En İyi Ürünler Küçük İşletme Ürünleri En Hızlı Büyüyen Ürünler Daha fazla bilgi için www.gong.io adresini ziyaret edin.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli noktaları kaydederek, yazıya dökerek, vurgulayarak ve özetleyerek çalışır. Toplantıdan sonra Fathom, toplantının bitiminden kısa bir süre sonra hazır olan özetler sağlar. Transkripsiyon ve özete ek olarak Fathom, toplantıların belirli bölümlerinden klipleri paylaşma seçeneği de sunar; bu, meslektaşlarınıza veya meslektaşlarınıza bağlam sağlamak için yararlı olabilir. paydaşlar. İşlevselliğine ek olarak Fathom, toplantı özetlerini ve görevlerini kullanıcının Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla otomatik olarak senkronize ederek kullanıcılara toplantı sonrası veri girişi görevlerinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Fathom, birden fazla video konferans platformu ve diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve şu anda dünya çapında konuşulan 28 dili desteklemektedir, bu da onu uluslararası ekipler veya işletmeler için esnek bir araç haline getirmektedir. Araç ayrıca çeşitli popüler işyeri araçlarıyla da entegre olarak kullanıcıların özetleri ve eylem öğelerini Slack, Google Dokümanlar, Gmail veya diğer görev yönetimi programlarına kolayca kopyalayıp yapıştırmasına olanak tanır. Müşteri geri bildirimleri, aracın verimliliğini, kullanım kolaylığını ve toplantılar sırasında üretkenliğe ve genel görüşme katılımına yardımcı olma yeteneğini vurgulamaktadır.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Laxis
laxis.com
Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışılan önemli noktaları kaydetmek, yazıya dökmek ve hassas bir şekilde ayrıştırmak için bir yapay zeka sistemi kullanıyor ve böylece hiçbir kritik ayrıntının atlanmamasını sağlıyor. Araç, diğerlerinin yanı sıra pazar araştırması, portföy notlarını takip etme, müşteri gereksinimlerini ve faaliyetlerini yakalama gibi farklı alanlarda yardımcı olduğundan satış, pazarlama, iş geliştirme, proje yöneticileri ve ürün ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları dahil olmak üzere çeşitli profesyoneller için faydalıdır. Laxis'in özelliği, video konferans ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere, müşteri eylemlerini ve etkinliklerini otomatik olarak girdiği çeşitli platformlarla entegrasyon yeteneğidir. Toplantı özetlerini ve takip e-postalarını otomatik olarak oluşturabilir ve kullanıcıların müşteri gereksinimlerini, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini tek tıklamayla CRM'nize kaydetmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bireysel toplantılardan veya toplantı gruplarından ilgili bilgileri elde edebilir. Dil tercihlerinin dahil edilmesiyle Laxis, toplantıların doğru ve gerçek zamanlı transkripsiyonunu ve çok dilli etkileşimlerin ayrıntılı kayıt tutulmasını garanti eden çok dilli etkileşimleri destekler. Ayrıca kullanıcıların podcast'ler, web seminerleri ve toplantılar gibi ses içeriklerini tek bir tıklamayla yeniden kullanmalarına olanak tanır.
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla CRM'nizden veya Google Chrome'daki herhangi bir web sayfasından numaraları arayın veya kısa mesaj gönderin. Kixie PowerCall Chrome uzantısı, satış ekiplerinin ve müşteriyle yüz yüze kalan diğer ekiplerin, gelişmiş arama ve mesajlaşma özellikleri paketiyle performansı artırmasına olanak tanır. Kixie, Chrome'da ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sayfasındaki telefon numaralarını otomatik olarak tanır ve tek tıklamayla arama için her numaranın yanına bir tıkla ve ara düğmesi yerleştirir. Aramalar, mesajlar, işlemler ve aktiviteler CRM'nize otomatik olarak kaydedilir ve satış elemanlarının günlük aktivitelerini yavaşlatan sıkıcı manuel kayıt tutma ihtiyacını pratik olarak ortadan kaldırır. Özellikler şunları içerir: • Kişi listeleri arasında otomatik olarak PowerDial. Çok hatlı PowerDialer ile aynı anda 10'a kadar numarayı çevirerek üretkenliği on kat artırın • Gelişmiş yapay zeka destekli yerel iletişim durumu, kullanıcıların, aradıkları kişiyle aynı yerel alan koduna sahip bir numaradan arama yapmasına olanak tanır
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi toplantı platformlarına bağlanır. Normal toplantı kayıtları, notlar veya gelir istihbaratı araçlarının aksine Grain, tüm roller için basit, erişilebilir ve uygun maliyetlidir. Müşteri odaklı ekipler ve bilinçli kararlar oluşturmak için herkes müşterilerin bakış açısını kendi sesleriyle doğrudan Slack, Notion, HubSpot, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlarla kolayca paylaşabilir.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
LinkedCamp
linkedcamp.com
LinkedCamp gibi en Güvenilir LinkedIn Otomasyon Aracını seçin ve potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırın. Bugün 14 günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarın. Kayıt olun ve satışlarınızı artırın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü ve kişiselleştirilmiş çok kanallı destek, verimliliği artıran giden satış otomasyonları, veri destekli içgörüler için gelişmiş raporlama ve çok daha fazlası. Outplay, satış ekiplerinin tek bir kontrol panelinden toplantı rezervasyonu yapmasına ve performansları takip etmesine yardımcı olmak için çok çeşitli CRM'ler, gelen kutuları ve daha fazlasıyla çift yönlü entegrasyonlara sahiptir. Outplay'in sezgisel kullanıcı arayüzü ve sektör lideri müşteri desteği, ekiplerin hızla hazırlanıp çalışmaya başlamasını ve toplantı rezervasyonu yapmaya hemen başlamasını sağlar. Gelecek çeyrek değil. Güçlü arama, AI destekli konuşma zekası ve milyonlarca lider kaynak bulma veritabanı gibi oyunun kurallarını değiştiren özelliklerle Outplay, yüksek fiyat etiketi olmadan satış etkileşimini dönüştürüyor. Outplay ile çok noktalı çözümleri ve faturaları ortadan kaldırın - hepsi bir arada satış yeni çağ takımları için yığın. Bütçelerinizi değil hedeflerinizi aşmak için yerleşik bir Satış Potansiyeli aracı, Çok Kanallı Satış Etkileşimi platformu, Gelen Dönüşüm ve Planlama aracı ve Konuşma Zekası platformu edinin.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyallerine dayalı bir satış hattı oluşturmanıza yardımcı olur. Pocus ile Asana, Canva, Miro ve Loom'daki pazara açılma ekipleri, anlaşmaları güvenle bulup kapatmak için verileri inceleyerek haftada 10 saatten fazla tasarruf ediyor.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döngülerini kısaltmasına ve daha fazla müşteriyi memnun etmesine yardımcı olmak için konuşma içgörülerini ve istihbaratını analiz eder. Avoma ile tüm toplantılarınızı otomatik olarak kaydedebilir, tam transkriptleri ve özet notları alabilir ve doğrudan CRM'nizle senkronize edilmiş eyleme geçirilebilir içgörüleri alabilirsiniz. Tam olarak aradığınızı bulmak için doğrudan transkriptlerde arama yaparak ve belirlenen konuları kullanarak aramaları ve toplantıları daha hızlı inceleyin. Avoma favori araçlarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşir.
HyprWin
hyprwin.com
İlgili verilere dayalı olarak müşteri adayı yaratmanın karmaşık ortamında gezinmek hem zaman alıcı hem de pahalı olabilir; satış temsilcileri çoğu zaman ürünlerinin değerini etkili bir şekilde nasıl iletecekleri konusunda kendilerini kayıpta bulur ve bu da satış fırsatlarının kaçırılmasına yol açar. Üç aya yayılan geleneksel işe alım süreci, anında gelir elde edilmesini garanti etmeden kaynakları daha da zorluyor. Birçok Kurumsal satış organizasyonunda tutarlı, takip edilmesi kolay ve etkili bir satış iş akışının bulunmaması bu zorlukları daha da artırmaktadır. HyprWin bu süreci önemli ölçüde kolaylaştırır. Sistemimiz, yalnızca ideal müşteri profilinizi girerek saniyeler içinde ideal potansiyel müşterileri getirir ve gerekli tüm potansiyel müşteri verilerini yapılandırılmış bir satış iş akışında derler. Yapay zekadan yararlanarak, potansiyel müşterilere faydaların açıkça ifade edilmesi konusunda net bir rehberlik sağlamak için ürün değerinizi potansiyel müşteri verileriyle birleştiriyoruz. Bu yenilik, satışlara katılım süresini yalnızca birkaç güne indirirken, satış iş akışlarında sektördeki en iyi uygulamalara bağlı kalınmasını sağlar; bu kalite genellikle yalnızca pahalı koçluk yoluyla elde edilir. Ek olarak yapay zeka odaklı platformumuz, sosyal yardım stratejilerinin, yatırım getirisi tahminlerinin ve ilgi çekici kazanç hikayelerinin oluşturulmasını kolaylaştırarak satış temsilcilerini rollerinde başarılı olmaları için etkili bir şekilde donatır ve böylece kuruluşunuz için gelir artışı sağlar.
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor, gelir ekiplerine yönelik dünyanın ilk GTM işletim sistemidir. Hızla gelişen araç seti ile CloseFactor, işletmelerin kendi boru hatlarını ICP'leriyle doldurmalarına yardımcı olur. Şirketler hakkındaki yapılandırılmamış bilgileri otomatik olarak düzenlemek ve pazara açılma ekiplerinin harekete geçebileceği anlamlı bilgiler elde etmek için makine öğrenimini kullanan CloseFactor, en iyi müşterilerinizi belirleyerek satış ve pazarlama ekiplerinin hedeflerine ulaşmasını sağlar.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Regal.io
regal.io
Regal, yapay zeka destekli CX'te yeni standarttır. Regal, gerçek zamanlı müşteri amacı sinyallerini anlar ve çoklu dokunmatik gelen ve giden etkileşimleri, Regal AI Temsilcileri ve insan temsilcilerinizin bir karışımıyla otomatik olarak uyarlar. Angi (eski adıyla Angie's List), AAA, Google, Harvard (Podium Education aracılığıyla), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota ve Varsity Tutors gibi müşteriyi ön planda tutan markalar, Regal aracılığıyla yüz milyonlarca müşteriyle etkileşimlerini geliştirerek lider oldu. geliri 5 milyar dolara ulaştı. Regal.io, New York merkezlidir ve Emergence Capital, Founder Collective ve Homebrew gibi önde gelen yatırımcılardan 83 milyon dolar ile desteklenmektedir.
FunnL.ai
funnl.ai
FunnL.ai'de yapay zeka destekli dönüşüm hunilerinin geleceğini keşfedin. Olası satış yaratmayı otomatikleştirin, potansiyel müşterilerle akıllıca etkileşime geçin ve dönüşümlerinizi hızla artırın. Son teknoloji huni çözümlerimizle işletmenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Icereach
icereach.com
Icereach ile 10 kat daha fazla dönüşüm elde edin ve mesajları geniş ölçekte kişiselleştirin. LinkedIn desteği için en güvenli bulut tabanlı otomasyon aracı.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
Traq.ai
traq.ai
Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyle her çağrıdan alıcı odaklı, anlaşma kazandıran bilgiler elde eder ve bunları doğrudan CRM'nize bağlar. Herhangi bir VoIP telefon ve çevrimiçi toplantı aracıyla uyumlu, platformdan bağımsız bir yapay zeka satış asistanı olan Traq.ai, her ekip üyesini her gün daha üretken ve giderek daha etkili hale getiriyor. Bir satış performansı ve koçluk platformu olarak Traq.ai, ekibinizin karşılaştığı zorlukları ortaya çıkarır, böylece eğitimi optimize edebilir ve en yüksek performans düzeyine ilham verebilirsiniz. Ücretsiz seçeneği de içeren şeffaf, rekabetçi fiyatlandırma.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığını ve gerçekleştirilen etkinlikleri hayal edin; yığınınızdaki mevcut satış araçlarını kullanarak çalışarak daha verimli hale gelin. Satış operasyonları ve pazarlama için Collective[i] temiz, kapsamlı ve otomatik veri toplama olanağı sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanılarak, etkinlikler satış ekiplerinin kullandığı çalışma araçlarından (e-posta, takvim vb.) otomatik olarak yakalanır, kişileri, şirket adlarını vb. güncellemek için temizlenir ve patentli teknolojimiz ve kapsamlı teknolojimiz kullanılarak CRM'ye otomatik olarak giriş yapılır. ağ. Hiçbir veri veya değerli zaman kaybı yaşanmaz, günlüğe kaydedilen verilerin kalitesi katlanarak artar ve kurumsal üretkenlik %20-30 oranında artar. Collective[i], güncel olmayan kişileri ve hedef potansiyel bilgileri otomatik olarak düzelterek CRM verilerinin sürekli uygunluğunu korur. Satış yönetimi için Collective[i], her fırsatta şeffaflık ve AI/ML odaklı zeka sunar. Artık uzun süreç incelemeleri veya çeyrek sonu sürprizleri yok. Yöneticiler gelir elde etmeyi güvenle taahhüt edebilir, önemli fırsatları istedikleri zaman inceleyebilir ve faaliyetlerinin hacmi ve kalitesi hakkında tam görünürlük sağlayarak olağanüstü yetenekleri daha iyi yönetebilir ve elde tutabilir. Collective[i], Collective[i]'in geniş ağına dayalı olarak alıcılar hakkında AI/ML tarafından oluşturulan istihbaratla yöneticilere güç verir. Satış profesyonelleri için Collective[i], her alıcının yolculuğu boyunca rehberlik sunar, AI/ML odaklı yönlendirmelerin yanı sıra, satışları hızlandırmaya ve kazanma oranlarını artırmaya yardımcı olabilecek sosyal ve iş ağlarının üyelerini vurgulamanın yanı sıra, nereye ve kime odaklanılacağına dair yönlendirmeler sunar. Collective[i]'in teknolojisi dönüşümseldir ve modern satış organizasyonu için teknoloji yığınının önemli bir parçasıdır.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son teknolojiye sahip platformumuz, günümüzün rekabet ortamında başarılı olmanız için gerekli araçları sunar. Temel Özellikler: Hassas liste oluşturma: Hedeflenen potansiyel müşteri listelerini zahmetsizce oluşturun. Özel e-postalar: Üstün etkileşim oranları için yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden yararlanın. Otomatik sosyal yardım ve takipler: Her fırsattan yararlanmak için sosyal yardım stratejinizi optimize edin. Satış rehberliği ve eğitimi: Ekibinizin yeteneklerini geliştirin ve daha fazla anlaşma sağlayın. Taktiksel destek araçları: Hedefe etkili bir şekilde ulaşmak için satış yaklaşımınızı uyarlayın. Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler), Hesap Yöneticileri (AE'ler) ve pazarlamacılar düşünülerek tasarlanan Leadgenerator.io, potansiyel müşteri yaratma çabalarında devrim yaratmak isteyen büyüme odaklı ekipler için mükemmel bir çözümdür.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özelliklerinden biri, satış ekiplerinin sosyal yardım çabaları için kişiselleştirilmiş buz kırıcılar oluşturmasına yardımcı olan Yapay Zeka Üretken Metin Yazarlığı yeteneğidir. Bu buz kırıcılar, potansiyel müşterilerin doğuştan gelen kişilik özelliklerine dair içgörü sağlayan DISC Kişilik Analizi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu analiz, satış profesyonellerinin potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmasına, güven oluşturmasına ve pazarlık yapmasına yardımcı olur. Humanlinker ayrıca satış ekiplerinin hedef hesapları ve bu hesaplardaki bireyleri daha derinlemesine anlamalarına olanak tanıyan 360° Hesap ve Kişi İstihbaratı sunmaktadır. Bu istihbarat, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra podcast'ler, röportajlar ve makalelerden alınan bilgileri içerir. Araç, Salesforce, Hubspot, Salesloft ve Outreach gibi popüler CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satış ekiplerinin mevcut verilere ve iş akışlarına erişmesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Humanlinker, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerini optimize etmek isteyen satış ekiplerine yöneliktir. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanan güçlü kişiselleştirme anahtarları sağlayarak satış profesyonellerinin daha fazla toplantı rezervasyonu yapmasına ve satış döngüsünü kısaltmasına yardımcı olur. Araç aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler ve tavsiyeler sunarak toplantı hazırlığına da yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin her toplantıda daha büyük bir etki yaratmasına olanak tanıyor. Genel olarak Humanlinker, satış ekiplerine tüm kanallardaki etkileşimlerini kişiselleştirme yetkisi vererek satış sonuçlarının iyileşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai her büyüklükteki işletme için geniş ölçekte potansiyel müşteriler üretir. Tek yapmanız gereken potansiyel müşterilerinizin bir listesini yüklemektir ve Meetz, çevrimiçi etkinliklerine göre kişiselleştirilmiş bir e-postayla onlara ulaşacaktır. Olası bir yanıtın ardından bir AI asistanı sizin için demoyu ayarlayacaktır! Bu özellik sayesinde, Laura herkes için en uygun zamanı bulup otomatik olarak takip edebildiğinden, kullanıcıların her katılımcının uygunluğunu kontrol etmesine gerek kalmaz. Ayrıca Meetz.ai, kullanıcıların tercihlerine veya misafirlerin isteklerine göre sistematik olarak takip yapan Laura'yı cc'ye almalarına olanak tanıyarak kesintisiz takip iletişimine olanak sağlar. Meetz AI, en iyi performans gösteren kanalların tümünde potansiyel müşterileri artırmak için dönüşüm hunisinin en üstünde mükemmel bir araçtır.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist, her boyuttaki işletmenin e-posta erişimini otomatikleştirmesine ve satışlarını önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir araçtır. - Sosyal ağlar veya profesyonel dizinler gibi internetteki farklı kaynaklardan profesyonel e-postaları içe aktarın ve bulun. - Yapay zeka yoluyla otomatik takip ve otomatik yanıt işleme ile e-posta sosyal yardım kampanyaları planlayın - Ve son olarak, algoritmamızın, teklifinize en açık potansiyel müşterileri daha iyi seçmenize yardımcı olmasına izin verin.
Penny AI
pennyapp.com
Penny, danışmanların ve liderlerin talep ettiği kopyalanabilir saha deneyimi yoluyla gelirinizi katlanarak artırırken, size ihtiyacınız olan inovasyon hızında veri ve içgörüler sağlar. Penny, satış danışmanlarının müşterilerle etkileşime girmesine ve yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojisini kullanarak satış iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pazarlama ve satış ekiplerinin kayıp oranlarını hesaplamasına, pazar eğilimlerini izlemesine ve müşteri katılımını optimize etme fırsatlarını belirlemesine olanak tanır.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki performansını ve ekip genelinde kota erişimini artırmak için tasarlanmıştır.
Saara
saara.io
E-Ticaret için En İyi Yapay Zeka Destekli Yazılım Yüksek müşteri edinme maliyeti, düşük tekrar oranı, iade dolandırıcılığı, iade yönetimi gibi sorunların çözümü...
Orum
orum.com
Orum, satış faaliyetlerini hızlandırmak, ekipleri birbirine bağlamak ve daha fazla gelir elde etmek için yapay zeka destekli Canlı Konuşma Platformudur.
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de bireysel çözümler sunabiliriz. Axiom Tam özellikli bulut PBX'imizdir. Dünyanın önde gelen CRM'lerinden bazılarıyla entegre olan Axiom, iletişim merkezlerine dünya çapındaki müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Tek tıklamayla çağrıları çevirin, çağrı trafiğini doğrudan CRM'nizden yönetin. Her arama sırasında arayan ayrıntılarını ve satın alma geçmişini görüntüleyin, tüm aramaları kaydedin ve bunları CRM'nize bağlayın. Axiom ayrıca yöneticilerin çağrıları ve temsilcileri gerçek zamanlı olarak izlemesi, temsilcilere fısıldayarak tavsiyelerde bulunması veya gerekirse çağrıları devralması için kapsamlı özellikler sağlar. Matrix tahminli çevirici, kullanıcı başına 25 $ gibi düşük bir ücret karşılığında sınırsız aracıyı destekler. Özel Yönetici ve Temsilci arayüzleri ve gerçek zamanlı kontrol panelleri içeren Matrix, aynı anda 1000'e kadar kanalı yönetebilir. Squaretalk'tan Matrix, açılış sayfaları, CRM'ler, bağlı kuruluş siteleri ve listeler dahil olmak üzere tüm potansiyel müşteri oluşturma araçlarınızla entegredir. Matrix, potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi özetler ve etkin telefon numaralarını tespit ederek ve saat dilimlerine göre optimize ederek onları iletişime hazırlar. Son derece yapılandırılabilir kampanyalar kullanılarak potansiyel müşteriler, pazarlama çabalarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde aranır. Kampanyalarınızı Ezin ve konuşma süresini %400'e kadar artırın! Hiç böyle bir çevirici görmediniz. Express, müşterilerle bağlantı kurmak için daha da fazla yol sağlayan ve müşterilerimizin konuşmayı sürdürme, bir sorunu çözme veya zamanında destek sağlama fırsatını asla kaçırmamalarını sağlayan çok kanallı bir mesajlaşma çözümüdür. Express, işletmelerin ve iletişim merkezlerinin müşterileriyle nerede olurlarsa olsunlar, herhangi bir cihaz aracılığıyla, tercih ettikleri platform üzerinden bağlantı kurmasına olanak tanır. SMS ile başlayan platform, yakında WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram ve WeChat'i de içerecek. Vaşak. Kuruluşların tüm iş iletişim platformlarını ve araçlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesine olanak tanıyacak, kodsuz, gerçek zamanlı bir entegrasyon katmanı. Hiçbir uzmanlık bilgisi veya geliştirme süresi gerektirmeyen Lynx, karmaşık iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve otomatikleştirilmesini bir uygulamayı kullanmak kadar kolay hale getirerek iletişim merkezlerini ve BPO'ları güçlendirir. Lynx 100'den fazla iş uygulamasına güvenli erişim, şeffaf veri aktarımı ve iş gücü optimizasyonu sağladığından, Lynx aracılığıyla müşterilerimiz neredeyse istedikleri her sözleşme için teklif verme esnekliğine sahip olacak. BPO'lar için büyük bir kazanç.
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarınızı otomatikleştiren bir bulut telefon platformudur. Kullanıcılar benzersiz bir sanal numara kullanarak giden iş aramaları yapabilir ve aynı numaradan gelen aramaları alabilirler. Sanal numaralar üzerinden yapılan aramalar kayıt altına alınabiliyor ve CRM, ATS gibi her türlü iş akışı aracına entegre edilebiliyor. Ekip performansını artırmak için ayrıntılı çağrı analizleri ve yapay zeka öngörüleri oluşturulur. FreJun ayrıca kullanıcının otomatik olarak bir numara listesini arayabileceği benzersiz bir Otomatik arama özelliği (otomatik çevirici) sağlar. FreJun'u iş akışı aracınızla birlikte kullanarak tüm iletişim sistemi 5-10 dakika içinde otomatikleştirilebilir.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılımını otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Büyük yatırımlar veya ek personel gerektirmeden işletmelerin gelirlerini artırmalarına, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve dijital müşteri deneyimi yolculuklarını zenginleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Çok dilli sesli yapay zeka asistanlarımız, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, sigorta, e-ticaret ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde KOBİ'ler ve kuruluşlar için milyonlarca işletme-müşteri görüşmesini başarıyla otomatikleştirdi. Curious Thing, ödeme desteği, sorgu yönetimi, randevu rezervasyonu, SSS yönetimi, müşteri adayı kalifikasyonu ve daha fazlası gibi birden fazla kullanım senaryosunda hızlı dağıtımı destekleyen tek Sesli Yapay Zeka teknolojisidir.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales nedir? Nutsales, ölçeklenebilir bir insan ekibi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir CRM platformudur. Satış, Müşteri Desteği, İnsan Kaynakları vb. için Gmail Entegrasyonu ile ardışık düzenleri özelleştirerek, birden çok posta kutunuzu etkileşimli dönüşüm hunileri haline getirebiliriz. Segmentasyon kriterlerini veya hepsini bir kez denemeyi göz önünde bulundurarak gelişmiş algoritmalar kullanarak potansiyel müşteri atamasını otomatikleştirin. Gerçek zamanlı işbirliği, etiketleme ve yorum ile ekip iletişimini güçlendirin Gelen veya giden müşteri adaylarından yeni potansiyel müşteriler edinin, anında entegre olun ve etkileşime geçin Nutsales ile hiçbir müşteri konuşmasının gözden kaçmamasını sağlayacak 7/24 bir ekibiniz olacak.