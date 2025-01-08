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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams gibi dünyanın önde gelen tüm web konferans platformlarıyla entegre olur. Kaydet: Tüm önemli web konferansı platformlarındaki toplantıları anında kaydedin. Ateşböceklerini davet edin veya otomatik olarak yakalamasını sağlayın. Metne Dönüştür: Ateşböcekleri, yüklediğiniz canlı toplantıların veya ses dosyalarının metnini yazabilir. Transkriptlere göz atın ve aynı anda sesi dinleyin. Özetle: AI Süper Özetler size ayrıntılı toplantı genel bakışları, ana hatlar, toplantı notları, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sunar. Tüm toplantıyı 5 dakika içinde hızla takip edin ve gözden geçirin! İşbirliği yapın: Ekip arkadaşlarınızın kolayca inceleyebilmesi için çağrılara yorumlar ekleyin ve önemli anları işaretleyin. Arama: Bir saatlik aramayı 5 dakikadan kısa sürede inceleyin. Eylem öğelerine, tarihlere, metriklere ve diğer önemli konulara göre filtreleyin. Bütünleştirin: Toplantı notlarınız, transkriptleriniz ve kayıtlarınız, halihazırda kullanmakta olduğunuz araç ve platformlarla otomatik olarak senkronize edildiklerinde daha değerli olur. Toplantı notlarını, transkriptleri ve kayıtları Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier ve çok daha fazlası gibi CRM ve işbirliği uygulamalarınıza kaydedin. Analiz Et: Konuşma Zekası, konuşma süresi, konu eğilimleri, duyarlılık ve çok daha fazlası hakkında öngörüler üretir. Konuşma zekası paketi, çağrılarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize olanak tanır. Analizler, satış ekibinize daha fazla anlaşma yapması için koçluk yapmanıza yardımcı olur. Aday görüşmelerindeki eğilimleri belirleyerek işe alım uzmanlarınızın en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olurlar. Kuruluşunuzun tamamı müşterinizin sesine kulak vererek daha iyi ürünler geliştirebilir. Müşteri ve ekip etkileşimlerinden hangi mesajlaşmanın işe yarayıp neyin yaramadığını keşfedin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm müşteri etkileşimlerini tek bir entegre platformda yakalamasına, anlamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır. Gong'un Gelir İstihbaratı Platformu, görünürlüğü artırmak, karar almayı yönlendirmek ve kuruluşlardaki stratejileri uyumlu hale getirmek amacıyla müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlamak için özel ve patentli yapay zeka teknolojisini kullanır. başarılı sonuçlar elde edin. Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio ve Zillow gibi binlerce yenilikçi şirket müşteri gerçekliklerini güçlendirmek için Gong'a güveniyor. Gong, merkezi San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan özel bir şirkettir. G2'nin yazılım kullanıcıları kitlesi, 2021 ve 2022 için 'En İyi 100 Yazılım Ürünü' listesinde Gong'u 1. sırada yer aldı. Gong ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere yedi ek G2 En İyiler listesinde de tanındı: En Yüksek Memnuniyet Ürünleri'nde 1. İlk 50'de 1. Kurumsal Ürünler En İyi 50 Orta Ölçekli Pazar Ürününde 1 Numara Satışa Yönelik En İyi Ürünler Küçük İşletme Ürünleri En Hızlı Büyüyen Ürünler Daha fazla bilgi için www.gong.io adresini ziyaret edin.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli noktaları kaydederek, yazıya dökerek, vurgulayarak ve özetleyerek çalışır. Toplantıdan sonra Fathom, toplantının bitiminden kısa bir süre sonra hazır olan özetler sağlar. Transkripsiyon ve özete ek olarak Fathom, toplantıların belirli bölümlerinden klipleri paylaşma seçeneği de sunar; bu, meslektaşlarınıza veya meslektaşlarınıza bağlam sağlamak için yararlı olabilir. paydaşlar. İşlevselliğine ek olarak Fathom, toplantı özetlerini ve görevlerini kullanıcının Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla otomatik olarak senkronize ederek kullanıcılara toplantı sonrası veri girişi görevlerinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Fathom, birden fazla video konferans platformu ve diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve şu anda dünya çapında konuşulan 28 dili desteklemektedir, bu da onu uluslararası ekipler veya işletmeler için esnek bir araç haline getirmektedir. Araç ayrıca çeşitli popüler işyeri araçlarıyla da entegre olarak kullanıcıların özetleri ve eylem öğelerini Slack, Google Dokümanlar, Gmail veya diğer görev yönetimi programlarına kolayca kopyalayıp yapıştırmasına olanak tanır. Müşteri geri bildirimleri, aracın verimliliğini, kullanım kolaylığını ve toplantılar sırasında üretkenliğe ve genel görüşme katılımına yardımcı olma yeteneğini vurgulamaktadır.
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla toplantı ayarlama şansını artırabilir. Clay, etkili giden kampanyaları desteklemek için bir dizi özellik ve işlevsellik sunar. Kullanıcılar, iş listeleri, teknoloji yığını ayrıntıları ve en son haberler gibi potansiyel müşteriler hakkında ilgili bilgileri toplamak için geniş bir veri sağlayıcı ağına erişebilir. Clay ayrıca kullanıcıların, uzaktan politikalar veya SOC II uyumluluğu gibi şirketlerin belirli özelliklerini belirlemelerine ve web sitelerinde anahtar kelimeler aramalarına da olanak tanır. Araç, kapsamlı bir iletişim veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların e-postaları ve telefon numaralarını bulmasına olanak tanır. LinkedIn profilleri, Twitter profilleri ve yerel işletme listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar. Clay, popüler CRM platformlarıyla bütünleşerek kullanıcıların otomatik potansiyel müşteri bulma ile CRM yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak, mesaj yazmak ve şirket araştırmasını otomatikleştirmek için Clay'in yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirler. Araç, potansiyel müşterileri zenginleştirme, iş değişikliklerini bulma ve anahtar kelimelere ve diğer kriterlere göre potansiyel müşterileri puanlamaya yönelik özellikler sunar. 50.000'den fazla önde gelen ekip Clay'e güveniyor ve kullanıcıların yeteneklerini ilk elden deneyimlemeleri için 14 günlük bir pro deneme sunuyor. Çok yönlülüğü ve işlevsellik yelpazesiyle Clay, kullanıcılara giden kampanyalarını optimize etme ve potansiyel müşteri yaratma süreçlerini kolaylaştırma gücü verir.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi toplantı platformlarına bağlanır. Normal toplantı kayıtları, notlar veya gelir istihbaratı araçlarının aksine Grain, tüm roller için basit, erişilebilir ve uygun maliyetlidir. Müşteri odaklı ekipler ve bilinçli kararlar oluşturmak için herkes müşterilerin bakış açısını kendi sesleriyle doğrudan Slack, Notion, HubSpot, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlarla kolayca paylaşabilir.
Clari
clari.com
Clari'nin gelir platformu, tüm gelir süreci boyunca verimliliği, öngörülebilirliği ve büyümeyi artırır. Clari, süreç titizliğini artırmak, alıcıları ve satıcıları hizalamak, olası riski ve fırsatları tespit etmek, tahmin doğruluğunu artırmak ve genel verimliliği artırmak için gelir ekiplerine işlerinde tam görünürlük sağlar. Okta, Adobe, Workday, Zoom ve Finastra gibi önde gelen şirketlerdeki yüz binlerce gelir uzmanı, gelir süreçlerini daha bağlantılı, verimli ve öngörülebilir hale getirmek için Clari'yi kullanıyor. Bizi clari.com adresinden ziyaret edin ve LinkedIn'de @clari'yi takip edin.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Regal.io
regal.io
Regal, yapay zeka destekli CX'te yeni standarttır. Regal, gerçek zamanlı müşteri amacı sinyallerini anlar ve çoklu dokunmatik gelen ve giden etkileşimleri, Regal AI Temsilcileri ve insan temsilcilerinizin bir karışımıyla otomatik olarak uyarlar. Angi (eski adıyla Angie's List), AAA, Google, Harvard (Podium Education aracılığıyla), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota ve Varsity Tutors gibi müşteriyi ön planda tutan markalar, Regal aracılığıyla yüz milyonlarca müşteriyle etkileşimlerini geliştirerek lider oldu. geliri 5 milyar dolara ulaştı. Regal.io, New York merkezlidir ve Emergence Capital, Founder Collective ve Homebrew gibi önde gelen yatırımcılardan 83 milyon dolar ile desteklenmektedir.
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tasarruf ederek ve yüksek özelleştirme yetenekleri sunarak bu sorunları çözmektedir. Salesmate'in özü, satış, pazarlama ve başarı ekiplerinin kişileri, potansiyel müşterileri, aboneleri ve günlük etkinlikleri zahmetsizce yönetebildiği CRM modülüdür. Bu temel unsurlarla birlikte CRM modülü, ön saflardaki ekiplerin her gün kullanabileceği Arama, Mesajlaşma, Boru Hattı Yönetimi, Anlaşmalar, Konuşmalar ve çok daha fazlası gibi yerleşik araçlarla birlikte gelir. Daha yüksek satış sonuçlarının temel nedenlerinden biri, işlemleri otomatikleştirme ve satış için daha fazla zaman tasarrufu sağlama yeteneğidir. Salesmate'in İş Akışları ve Sıraları sunduğu yer burasıdır. İş akışları anlaşma ataması, görev ataması veya tarihe dayalı iletişim gibi görevleri otomatikleştirir. While Sequences, şartlar ve koşullarınıza bağlı olarak takipleri otomatik pilota alabilir. Sektörün ilk yapay zeka destekli yardımcı pilotu sayesinde satış ekibinizdeki herkes kişisel yardım alır. 'Sandy AI' sizin için toplantı rezervasyonu yapabilir, e-posta taslağı hazırlayabilir veya not ekleyebilir. Tek yapmanız gereken – sadece istemek! Satış ekiplerinin yalnızca pazarlama ekipleri yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturduğunda çalışabileceğini biliyoruz. Burası Salesmate'in pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma ve yürütme ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda güç verdiği yerdir. Sadece bu da değil, pazarlama ekipleri aynı zamanda web sitesi ziyaretçilerini takip edebilir, formları veya potansiyel müşteri oluşturma botlarını kullanarak potansiyel müşteriler toplayabilir, her potansiyel müşteriyi puanlayabilir, pazarlama yolculukları oluşturabilir ve daha yüksek başarı için en iyi MQL'leri satış ekiplerine gönderebilir. Son olarak, mükemmel bir müşteri hizmetleri ekibi, işletme için gerçek anlamda elde tutma, etkileşim ve gelir manevraları yapabilir. Bu nedenle Salesmate, müşterilerinize en iyi deneyimleri sunmak için Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Paylaşılan Gelen Kutuları gibi araçlar sağlar. Doğal olarak trendleri tahmin etmek, çevik olmak ve büyüme yolculuğunuzda kararlar almak için içgörülere ihtiyacınız var. Kontrol Panellerinin, Şablonların, Özel Raporların ve Analizlerin ekiplerinizde ve işletmenizde neler olup bittiğini görmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunacağı yer burasıdır. Potansiyel müşteri yaratmadan birinci sınıf müşteri deneyimlerine kadar Salesmate'de ekibinizdeki herkes için bir şeyler vardır. Salesmate'in, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan platformun her köşesini keşfedebileceğiniz 15 günlük ücretsiz deneme süresi vardır. Güvenli, emniyetli ve ekibinizdeki herkesin denemesine açık.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de bireysel çözümler sunabiliriz. Axiom Tam özellikli bulut PBX'imizdir. Dünyanın önde gelen CRM'lerinden bazılarıyla entegre olan Axiom, iletişim merkezlerine dünya çapındaki müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Tek tıklamayla çağrıları çevirin, çağrı trafiğini doğrudan CRM'nizden yönetin. Her arama sırasında arayan ayrıntılarını ve satın alma geçmişini görüntüleyin, tüm aramaları kaydedin ve bunları CRM'nize bağlayın. Axiom ayrıca yöneticilerin çağrıları ve temsilcileri gerçek zamanlı olarak izlemesi, temsilcilere fısıldayarak tavsiyelerde bulunması veya gerekirse çağrıları devralması için kapsamlı özellikler sağlar. Matrix tahminli çevirici, kullanıcı başına 25 $ gibi düşük bir ücret karşılığında sınırsız aracıyı destekler. Özel Yönetici ve Temsilci arayüzleri ve gerçek zamanlı kontrol panelleri içeren Matrix, aynı anda 1000'e kadar kanalı yönetebilir. Squaretalk'tan Matrix, açılış sayfaları, CRM'ler, bağlı kuruluş siteleri ve listeler dahil olmak üzere tüm potansiyel müşteri oluşturma araçlarınızla entegredir. Matrix, potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi özetler ve etkin telefon numaralarını tespit ederek ve saat dilimlerine göre optimize ederek onları iletişime hazırlar. Son derece yapılandırılabilir kampanyalar kullanılarak potansiyel müşteriler, pazarlama çabalarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde aranır. Kampanyalarınızı Ezin ve konuşma süresini %400'e kadar artırın! Hiç böyle bir çevirici görmediniz. Express, müşterilerle bağlantı kurmak için daha da fazla yol sağlayan ve müşterilerimizin konuşmayı sürdürme, bir sorunu çözme veya zamanında destek sağlama fırsatını asla kaçırmamalarını sağlayan çok kanallı bir mesajlaşma çözümüdür. Express, işletmelerin ve iletişim merkezlerinin müşterileriyle nerede olurlarsa olsunlar, herhangi bir cihaz aracılığıyla, tercih ettikleri platform üzerinden bağlantı kurmasına olanak tanır. SMS ile başlayan platform, yakında WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram ve WeChat'i de içerecek. Vaşak. Kuruluşların tüm iş iletişim platformlarını ve araçlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesine olanak tanıyacak, kodsuz, gerçek zamanlı bir entegrasyon katmanı. Hiçbir uzmanlık bilgisi veya geliştirme süresi gerektirmeyen Lynx, karmaşık iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve otomatikleştirilmesini bir uygulamayı kullanmak kadar kolay hale getirerek iletişim merkezlerini ve BPO'ları güçlendirir. Lynx 100'den fazla iş uygulamasına güvenli erişim, şeffaf veri aktarımı ve iş gücü optimizasyonu sağladığından, Lynx aracılığıyla müşterilerimiz neredeyse istedikleri her sözleşme için teklif verme esnekliğine sahip olacak. BPO'lar için büyük bir kazanç.
Momentum
momentum.io
Momentum, satış iş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik kodsuz bir platformdur. Momentum, Slack ve Salesforce'tan Asana ve Outreach'a kadar mevcut satış öncelikli araçlara yerleştirerek, gelir ekibine satış hareketlerini operasyonel hale getirmek ve verimliliği artırmak için yapı taşları sağlar. Slack anlaşma odaları, anlaşma masası onayları ve fırsatlara ilişkin dosya ve notların otomatik olarak yakalanması da dahil olmak üzere önceden birleştirilmiş tariflerle, anlaşmalar daha hızlı tamamlanır, yol boyunca daha iyi sorumluluk ve işbirliği sağlanır.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka teknolojimiz sayesinde People.ai, satış ekiplerinin her bir hesapta kiminle etkileşime geçmesi gerektiğini ve en yüksek getirili anlaşmaları sunmak için tam olarak ne yapması gerektiğini açıkça görmesini sağlar. AppDynamics, DataRobot, Okta ve Zoom gibi şirketler insanların insanlardan satın aldığını biliyor ve bu yüzden insanlar People.ai'den satın alıyor.
EverReady
everready.ai
Satış posta kutuları altın madeni gibidir. Şirketler, satışların potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkında sahip olduğu bilgilerin miktarının ve kalitesinin farkında değiller. EverReady, satış temsilcilerinin posta kutularında, ajandalarında ve telefonlarında atıl durumda bulunan ve şirketin faydalanmadığı işle ilgili tüm verileri CRM'de otomatik olarak alan otonom ve akıllı bir çözümdür. Satış ve pazarlama operasyonlarınız için yüksek nitelikli kişiler edinin ve iş bilginizi güvence altına alın
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime geçmesini kolaylaştırmak için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanır. Araç, mesajlaşmayı her alıcı için markaya özgü ve bağlamla daha alakalı hale getirmeyi, böylece daha etkili erişim ve etkileşime yol açmayı amaçlıyor. Regie.ai ayrıca aktif satın alma döngüleri sırasında daha kesin hedefleme sağlamak için katılım ve niyet verilerine dayalı olarak sosyal yardıma öncelik veriyor. Bu aracın benzersiz bir özelliği, alıcı etkileşim düzeylerine bağlı olarak desteğin yoğunluğunu değiştirebilmesidir. Sonuç olarak, etkileşimi yüksek alıcılar tutarlı bir iletişim akışı alırken, etkileşimde olmayan potansiyel müşteriler satışa hazır olana kadar daha yavaş bir hızda beslenir, böylece veri tabanınızın sağlığı korunur ve toplantı süresine geçiş süresi iyileştirilir. Regie.ai, ek insan kaynağına veya üçüncü taraf dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymadan günün her saati çalışan sanal Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler) olarak kavramsallaştırılabilir. Platform, soğuk giden, LinkedIn etkileşimi, satış geliştirme, Gelen potansiyel müşteri yanıtı, gelen giden giden, müşteri genişletme ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım örneklerini destekler. Ayrıca araç, satış ekibi toplantılarının rezervasyonunu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için temel RevTech sistemleriyle entegre olarak gelir operasyonları stratejinizi basitleştirir.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü ve kişiselleştirilmiş çok kanallı destek, verimliliği artıran giden satış otomasyonları, veri destekli içgörüler için gelişmiş raporlama ve çok daha fazlası. Outplay, satış ekiplerinin tek bir kontrol panelinden toplantı rezervasyonu yapmasına ve performansları takip etmesine yardımcı olmak için çok çeşitli CRM'ler, gelen kutuları ve daha fazlasıyla çift yönlü entegrasyonlara sahiptir. Outplay'in sezgisel kullanıcı arayüzü ve sektör lideri müşteri desteği, ekiplerin hızla hazırlanıp çalışmaya başlamasını ve toplantı rezervasyonu yapmaya hemen başlamasını sağlar. Gelecek çeyrek değil. Güçlü arama, AI destekli konuşma zekası ve milyonlarca lider kaynak bulma veritabanı gibi oyunun kurallarını değiştiren özelliklerle Outplay, yüksek fiyat etiketi olmadan satış etkileşimini dönüştürüyor. Outplay ile çok noktalı çözümleri ve faturaları ortadan kaldırın - hepsi bir arada satış yeni çağ takımları için yığın. Bütçelerinizi değil hedeflerinizi aşmak için yerleşik bir Satış Potansiyeli aracı, Çok Kanallı Satış Etkileşimi platformu, Gelen Dönüşüm ve Planlama aracı ve Konuşma Zekası platformu edinin.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
Aircover.ai
aircover.ai
Yapay Zeka Satış Asistanı ile Her Çağrıda Gelirinizi Hızlandırın Aircover, yapay zeka tarafından desteklenen gerçek zamanlı toplantı içi satış koçluğudur. Satış taktik kitabınızı sanal toplantılara entegre edin ve geliri ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için tam zamanında etkinleştirme olanağını ortaya çıkarın.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-postanızın SPAM'a düşüp düşmeyeceğini kontrol edin, mobil ortamda nasıl göründüğüne bakın ve çok daha fazlasını yapın. Dünyanın en büyük şirketlerinin SDR'leri ve AE'leri, açık ve çift yanıtları artırmak için Lavender'ı kullanıyor. Bir yanıt alırsanız, bir toplantı ayarlama ve bir anlaşma yapma olasılığınız artar.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirir ve tüm satış sürecini düzene sokarak satış temsilcilerinin ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar. Otomatik planlama, gerçek zamanlı not alma ve CRM entegrasyonu gibi özellikler verimliliği ve üretkenliği optimize eder. Demodesk ile satış uzmanları, slayt gösterilerinin ötesine geçen büyüleyici ürün demoları sunabilirler. Platform, potansiyel müşteriler için sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak için devrim niteliğinde ekran paylaşımı ve etkileşim yetenekleri sunarak etkileşimin artmasına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar. Gölgelendirme veya entegre taktik kitapları ve savaş kartları gibi özellikler, sanal görüşmeler sırasında gerçek zamanlı koçluğa olanak tanır. Platform, satış performansına ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan kapsamlı analiz ve raporlama özellikleri sunar. Bu değerli verilerle donanmış satış liderleri, veriye dayalı kararlar alabilir, satış süreçlerini optimize edebilir ve iyileştirilecek alanları belirleyebilir. Her ölçekteki işletme, satışları dijitalleştirmek, üretkenliği artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için bize güveniyor. Müşterilerimizden aldığımız temel sonuçlar: Manuel görevlerde +%25 zaman tasarrufu (Pipedrive) ↑ 2 kat dönüşüm oranı (Clark) Satıcı başına +%30 daha yüksek gelir (Treatwell) ↑ Temsilci verimliliğinde 3 kat artış (Eigensonne) Daha fazla bilgi için demodesk.com adresini ziyaret edin .
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanallarıyla entegrasyonudur. Bu, KOBİ'lerin tüm müşteri görüşmelerini tek bir kontrol panelinden yönetmesine, etkileşimlerin izlenmesini kolaylaştırmasına, müşteri adaylarına ve destek bildirimlerine öncelik vermesine ve satış ve destek ekipleri için zamanında takip sağlanmasına olanak tanır. Aloware ayrıca, temsilcilerin yanlışlıkla DNC numaralarını çevirme veya "dolandırıcılık" olarak etiketlenme korkusu olmadan çağrı üretkenliğini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan TCPA uyumlu Power Dialer'a da sahiptir. Aloware'in rekabetçi özellikler listesine en son eklenen, üçüncü taraf uygulama entegrasyonu gerektirmeyen ve onu daha sorunsuz, daha hızlı ve pazardaki en gelişmiş hale getiren, kendi uygulama içi AI sohbet robotu AlohaBot'tur. İşletmelere iş akışlarını otomatikleştirme ve SMS/MMS, çağrı ve e-posta kampanyaları gibi eylemleri tetikleme gücü veren efsanevi Sequence+ ile eşleştirilen Aloware, KOBİ'leri sektörlerinde en keskin avantajı elde etmeleri için hepsi bir arada iletişim aracıyla donatıyor.
Sybill
sybill.ai
Sybill, GTM (pazara açılma) ekiplerinin satış iletişimlerini ve mesajlaşmalarını geliştirmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, satış görüşmelerinde alıcıların vücut dilini analiz ederek onlara neyin hitap ettiğine dair öngörüler sağlıyor. Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Araç, her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydederek not alma sırasında zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Sybill, aramalar sırasında katılımcının vücut dilini izlemek için davranış yapay zekasını kullanıyor ve konuşmaya dayalı yapay zeka aracılığıyla otomatik çağrı notları, paylaşım ve analiz sağlıyor. Ek olarak Sybill, pazarlamacıların, alıcı kişiliklerine uygun olan içerikleri ve mesajları hakkında öngörü elde etmelerine yardımcı oluyor ve satış liderlerine, anlaşmaları bütünsel öngörülerle yönetme konusunda koçluk yapıyor. Platformda ayrıca potansiyel tepkilerden satış sunumlarına ve demolara kadar içgörüleri bir araya getirecek bir pazarlama ortağı da bulunuyor. Sybill'in Sihirli Özet özelliği, not alırken zamandan ve emekten tasarruf etmek için sonraki adımlar, sorunlu noktalar, ilgi alanları ve daha fazlasını içeren otomatik, doğru satış görüşmesi özetleri sağlar. Araç aynı zamanda etkileşim ve duyarlılık verileri sağlayarak kullanıcıların potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Sybill, slayt sunumlarını ve demolarını dönüştürmeye yönelik derin bilgiler ve verilerle kullanıcıların anlaşmalarını tek bir yerden yönetmelerine ve kazanma davranışları konusunda kendilerine ve ekiplerine koçluk yapmalarına yardımcı oluyor. 250'den fazla şirket Sybill'e, odayı doğru ve saçma derecede insani çağrı özetleriyle okuması, alıcı ihtiyaçlarının ve sıkıntılı noktalarının derinlemesine anlaşılmasını sağlaması ve ekiplerin daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olması konusunda güvendi.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki performansını ve ekip genelinde kota erişimini artırmak için tasarlanmıştır.
Upscale
upscale.ai
Upscale, e-posta, telefon görüşmeleri, LinkedIn, kısa mesajlar ve daha fazlası gibi birden fazla kanalı kullanarak satış desteğini otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Veriye dayalı birleşik platformumuz rutin işleri kolaylaştırmaya yardımcı olur ve satış ekibinizin asıl önemli olana, yani anlaşmaları kapatmaya odaklanmasına olanak tanır. - Çok kanallı destek (E-posta, Çağrı, LinkedIn, WhatsApp, SMS, Sesli Posta) - Otomatikleştirme ve zaman tasarrufu için akıllı tetikleyiciler - Kullanımı kolay arayüz - Telefon, sohbet ve e-posta üzerinden 7x24 ücretsiz destek - Başarı için ücretsiz katılım desteği - Entegrasyonlar Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha vb.
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla CRM'nizden veya Google Chrome'daki herhangi bir web sayfasından numaraları arayın veya kısa mesaj gönderin. Kixie PowerCall Chrome uzantısı, satış ekiplerinin ve müşteriyle yüz yüze kalan diğer ekiplerin, gelişmiş arama ve mesajlaşma özellikleri paketiyle performansı artırmasına olanak tanır. Kixie, Chrome'da ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sayfasındaki telefon numaralarını otomatik olarak tanır ve tek tıklamayla arama için her numaranın yanına bir tıkla ve ara düğmesi yerleştirir. Aramalar, mesajlar, işlemler ve aktiviteler CRM'nize otomatik olarak kaydedilir ve satış elemanlarının günlük aktivitelerini yavaşlatan sıkıcı manuel kayıt tutma ihtiyacını pratik olarak ortadan kaldırır. Özellikler şunları içerir: • Kişi listeleri arasında otomatik olarak PowerDial. Çok hatlı PowerDialer ile aynı anda 10'a kadar numarayı çevirerek üretkenliği on kat artırın • Gelişmiş yapay zeka destekli yerel iletişim durumu, kullanıcıların, aradıkları kişiyle aynı yerel alan koduna sahip bir numaradan arama yapmasına olanak tanır
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, duygular, itirazlar, niyetler vb. dahil olmak üzere ayrıntılı Çağrı Analitiği aracılığıyla yöneticilere ve satış temsilcilerine her çağrıda görünürlük sağlar.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden fazla kanalda etkileşime geçin, Yapay Zeka Destekli ABM Reklamları Çalıştırın, Tüm kampanyalarınızda ABM başarısını ölçün ve optimize edin. Temelinde Yapay Zeka bulunan SalesboxAI Avatar, çok kanallı, iki yönlü görüşmeler yoluyla hedef hesaplarla otomatik olarak iletişim kurarak, etkileşim kurarak, nitelendirerek ve takip ederek şirketlerin müşterileri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulmasına ve güvence altına almasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://salesbox.ai
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmasına ve görüşmeleri sürdürmesine yardımcı olan sezgisel bir soğuk e-posta aracıdır. Woodpecker, kişiselleştirilmiş, alakalı e-posta dizileri oluşturmanıza olanak tanır ve bunların alıcınızın ana gelen kutusuna teslim edilmesini sağlar. Takipleriniz açılış e-postasıyla aynı başlıkta gönderilir. Birisi Calendly aracılığıyla bir çağrıyı yanıtladığında veya planladığında bu dizi otomatik olarak durdurulur. Woodpecker, en iyi performans gösteren sürümleri bulmak için mesajlarınızla kolayca denemeler yapmanıza yardımcı olur ve potansiyel müşterilerinizin yanıt verdiklerinde ne kadar ilgilendiklerini otomatik olarak işaretler. Araç, LinkedIn manuel görevleri ve potansiyel müşterilerinizle doğrudan telefonunuzdan iletişim kurmanıza olanak tanıyan, Android için bir çağrı planlama ve takip mobil uygulaması olan Woodpecker Calls ile kanallar arası erişimi kolaylaştırır. Ağaçkakan, konuşma başlatmanın ve B2B ilişkileri kurmanın göz korkutucu, tekrarlanan kısmını üstlenen bir asistan gibidir. Satış, potansiyel müşteri yaratma ve işe alım profesyonellerinin zamandan tasarruf etmesine ve sürecin insandan insana kısmına odaklanmasına olanak tanır.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağlamak üzere yapay zekadan yararlanır. Ayrıca akıllı toplantı meta veri yönetimi ve satış performansı analitiği aracılığıyla satış liderlerini güçlendirir.
Aider
aider.ai
Aider Danışma İstihbarat Platformu Aider, muhasebeciler ve muhasebeciler için oluşturulmuş güçlü bir Danışma İstihbaratı Platformudur. Aider'ın Danışma İstihbarat Platformu, dijital asistan Mobil Uygulaması (isteğe bağlı bir eklenti) ile muhasebecilere ve muhasebecilere müşterilerinin mali durumlarına ilişkin otomatik ve anlaşılır bir genel bakış sağlar. İster 10 ister 5000 istemcileri olsun, Aider'a giriş yapabilir ve müşterilerinin tüm verilerini kullanımı zahmetsiz tek bir yerden yönetebilirler. Aider, muhasebecilere ve muhasebecilere nakit akışı tahminleri, fatura vergisi ve GST tahminleri ve çok daha fazlası gibi finansal performansa ilişkin öngörü ve farkındalık sağlar. Bu, muhasebecilerin ve muhasebecilerin KOBİ müşterilerine proaktif tavsiyeler sunmalarına olanak tanır. Gereksiz idari görevleri ortadan kaldırırken aynı zamanda gerçek zamanlı içgörüleri tek bir sezgisel platformda sağlar.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başlayın.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
FlashIntel
flashintel.ai
1 milyardan fazla potansiyel müşteriden oluşan bir ağın kilidini açın. İdeal alıcılarla daha kolay etkileşim ve daha hızlı anlaşma kapanışı için yapay zeka destekli iş akışlarından yararlanın.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Dooly
dooly.ai
Dooly, CRM hijyenini iyileştirerek, kazanan bir satış süreci yürüterek ve düşük değerli işleri ortadan kaldırarak gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olur.
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri olan Aviso AI, satış, pazarlama ve müşteri başarı ekipleri için her müşterinin gizli gelir fırsatını ortaya çıkaran en kapsamlı akıllı araç ve çözümlere sahip tek oyuncudur. Aviso AI platformu altı temel bölüme ayrılabilir: 1) Tahmine Dayalı Tahmin 2) Anlaşma Zekası 3) Faaliyet ve İlişki Zekası 4) Konuşma Zekası. 5) GTM ve Müşteri İşbirliği 6) CRM Otomasyonu Platformumuz her türlü karmaşık müşteri hiyerarşisini yapılandırmak için esnek ve ölçeklenebilirdir. Satış liderleri, yöneticiler ve temsilcilerin tümü, satış hattı yönetimimizi, öngörümümüzü, anlaşma işbirliğimizi ve konuşma zekası aracımızı kullanmaktan yararlanır. Aviso ile satış ekipleri hedefler belirleyebilir, tahminleri birleştirebilir, anlaşmalara rehberlik edebilir ve başarı için doğru rotayı belirleyebilir. Sanal satış çağında satış ekipleri, uzaktan çalışarak başarı elde etmelerini sağlayacak bir platformu hak ediyor. Son teknoloji Auto-ML, NLP ve derin bir zaman serisi veritabanıyla desteklenen Aviso platformu, satışı yönlendirmek için insan ve yapay zekanın en iyilerini birleştiriyor. Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye gibi şirketlerin tümü, Aviso'yu kullanarak anlaşma kazanma oranlarında ortalama %20 artış gibi harika sonuçlar elde etti. Aviso AI ile Gelirinizi True North'ta bulun.
Air AI
air.ai
Tek tuşla 100.000 satış ve müşteri hizmetleri temsilcisi. GERÇEK bir insan gibi ses çıkaran, sonsuz hafızaya, mükemmel hatırlamaya sahip ve 5.000'den fazla uygulamada bağımsız olarak eylem gerçekleştirebilen, 10-40 dakikalık uzun telefon görüşmelerini tam olarak gerçekleştirebilen dünyanın ilk yapay zekasıyla tanışın. Tam zamanlı bir temsilcinin tüm işini, eğitilmesine, yönetilmesine veya motive edilmesine gerek kalmadan yapabilir. Sadece 7/24/365 çalışır.
Attention
attention.tech
Attention, satış departmanlarının performansını artırmak için tasarlanmış özel bir Yapay Zeka (AI) platformudur. Analiz, eğitim ve verimlilik için çeşitli araçlar sağlayan, CRM'nizin ve satış ekiplerinizin yeteneklerini artırmayı amaçlayan bir araçtır. Attention, değerli bilgiler sağlamak, satış performansının ve müşteri tercihlerinin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmak için müşteri konuşma verilerini toplar ve analiz eder. Satış temsilcilerinin performans analizlerini ve iyileştirmelerini kolaylaştırmak için satış eğitim araçları sunar. Dikkat aynı zamanda gelir ekipleri için CRM görevlerini otomatikleştirerek idari görevleri azaltır ve satış liderleri için satış döngülerinin kısaltılmasına yardımcı olur. Ayrıcalıklı bir özellik, satış temsilcilerinin CRM'lerini otomatik olarak doldurmalarına yardımcı olarak manuel girişte önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Tüm etkinliklerin yerel düzenlemelere uygun olmasını sağlayan son derece sezgisel bir uyumluluk özelliği sergiliyor. Ayrıca araç, satış temsilcisi faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek satış tahminlerini iyileştirme avantajı sağlar. Ayrıca Attention, konuşmaların bağlamını anlayarak takip e-postalarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Bu yeteneklerin yanı sıra, Attention, kullanıcıların yapay zekanın her çağrının daha önemli yönlerini izlemesini sağlayacak özel tetikleyiciler ayarlamasına olanak tanır ve böylece etkili karar alınmasına olanak tanır. Anlaşmaları kazanma veya kaybetme nedenlerini belirlemek, müşteri kaybetme nedenlerini sıralamak, yüksek performanslı temsilciler hakkında bilgi sağlamak ve potansiyel müşterilerin ortak itirazlarını anlamak gibi temel özellikler, onu satış odaklı organizasyonlar için sağlam bir platform haline getiriyor.