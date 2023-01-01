Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sympli çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.

Web Sitesi: sympli.io

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