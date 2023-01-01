WebCatalog

Sympli

Sympli

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sympli.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sympli çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.

Web Sitesi: sympli.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sympli ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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