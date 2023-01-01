WebCatalog

Zeplin

Zeplin

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: zeplin.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zeplin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ürün ekipleri için bağlantılı alan. Otomatik olarak doğru teknik özellikler, varlıklar ve kod parçacıkları içeren aktarım tasarımları ve stil kılavuzları.

Web Sitesi: zeplin.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zeplin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Lumavate

Lumavate

lumavate.com

GitHub Gist

GitHub Gist

github.com

Specify

Specify

specifyapp.com

Cacher

Cacher

cacher.io

Codepen

Codepen

codepen.io

Code Language Converter

Code Language Converter

codelanguageconverter.com

WPTurbo

WPTurbo

wpturbo.dev

FlyCode

FlyCode

flycode.com

Anima

Anima

animaapp.com

Abney

Abney

abney.ai

Judge.me

Judge.me

judge.me

Noya

Noya

noya.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası