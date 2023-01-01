Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zeplin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Ürün ekipleri için bağlantılı alan. Otomatik olarak doğru teknik özellikler, varlıklar ve kod parçacıkları içeren aktarım tasarımları ve stil kılavuzları.

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