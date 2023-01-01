Kuruluşunuzu güçlendiren matris işbirliği. Kuruluşunuz birçok rol ve birçok ortakla çalışıyorsa neden sizin için doğru olan platformu kullanmayasınız? Şirketler, okullar, dernekler: Binlerce sohbetin içinde kaybolmadan çalışma ortamınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirin.

Web Sitesi: sweethive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SweetHive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.