Booktab, multimedya okul kitaplarına danışmak ve bunları incelemek için kullanılan bir platformdur. Booktab ile dijital kütüphanenize erişebilirsiniz. Açmak ve sayfalar arasında gezinmek için bir kitaba dokunun. Açıklama ekleyebilecek, altını çizebilecek, not alabileceksiniz, ancak yalnızca bunlarla sınırlı olmayacaksınız: Booktab kitaplarında eğitim videoları, etkileşimli animasyonlar, İtalyanca ve orijinal dilde sesler, düzenlenebilir kavram haritaları ve bilginizi test etmek için etkileşimli alıştırmalar bulacaksınız.

Web Sitesi: booktab.it

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