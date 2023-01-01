WebCatalog
Booktab

Booktab

web.booktab.it

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Booktab, multimedya okul kitaplarına danışmak ve bunları incelemek için kullanılan bir platformdur. Booktab ile dijital kütüphanenize erişebilirsiniz. Açmak ve sayfalar arasında gezinmek için bir kitaba dokunun. Açıklama ekleyebilecek, altını çizebilecek, not alabileceksiniz, ancak yalnızca bunlarla sınırlı olmayacaksınız: Booktab kitaplarında eğitim videoları, etkileşimli animasyonlar, İtalyanca ve orijinal dilde sesler, düzenlenebilir kavram haritaları ve bilginizi test etmek için etkileşimli alıştırmalar bulacaksınız.

Web Sitesi: booktab.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, Booktab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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