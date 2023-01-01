WebCatalog
EasyNido

EasyNido

easynido.it

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EasyNido çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

0-6 yaş arası eğitim tesisleri için en iyi %100 bulut yönetim yazılımı. İşletmenizi 360° yönetmek için benzersiz bir araç. Nerede olursanız olun güvenli ve kullanılabilir; Web'den, Akıllı Telefondan ve Tabletten erişilebilir. Kurulum gerektirmez ve yedeklemeyi biz hallederiz.

Web Sitesi: easynido.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, EasyNido ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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