0-6 yaş arası eğitim tesisleri için en iyi %100 bulut yönetim yazılımı. İşletmenizi 360° yönetmek için benzersiz bir araç. Nerede olursanız olun güvenli ve kullanılabilir; Web'den, Akıllı Telefondan ve Tabletten erişilebilir. Kurulum gerektirmez ve yedeklemeyi biz hallederiz.

Web Sitesi: easynido.it

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