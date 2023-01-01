WebCatalog
Alfred24

Alfred24

alfred24.it

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alfred24 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-ticaretinizin siparişlerini, teslimatlarını ve iadelerini yönetmek için yenilikçi, akıllı ve sürdürülebilir çözümler. Alfred24 ile zamandan ve paradan tasarruf edin.

Web Sitesi: alfred24.it

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