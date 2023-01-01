WebCatalog
ClasseViva

ClasseViva

web.spaggiari.eu

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ClasseViva çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ClasseViva, Spaggiari Grubunun okul dünyasındaki uzun deneyiminden doğdu. Okullarla birlikte geçirdiği 80 yıl boyunca Parma grubu, onların ihtiyaçlarını anlamayı ve dünyanın dört bir yanındaki tüm alanlar arasında sinerji yaratabilecek gelişmiş projeler geliştirmeyi başardı.

Web Sitesi: web.spaggiari.eu

Yasal Uyarı: WebCatalog, ClasseViva ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Brainlead

Brainlead

app.brainlead.it

Fatture in Cloud

Fatture in Cloud

secure.fattureincloud.it

Trenitalia

Trenitalia

trenitalia.com

Simulatore Click Day

Simulatore Click Day

app.simulatoreclickday.it

Unobravo

Unobravo

app.unobravo.com

CVing

CVing

recruiters.cving.com

Dissapore

Dissapore

dissapore.com

B.Console

B.Console

app.bconsole.com

Il Post

Il Post

ilpost.it

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

ilsole24ore.com

PagineGialle

PagineGialle

paginegialle.it

Subito

Subito

subito.it

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası