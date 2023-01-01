ClasseViva, Spaggiari Grubunun okul dünyasındaki uzun deneyiminden doğdu. Okullarla birlikte geçirdiği 80 yıl boyunca Parma grubu, onların ihtiyaçlarını anlamayı ve dünyanın dört bir yanındaki tüm alanlar arasında sinerji yaratabilecek gelişmiş projeler geliştirmeyi başardı.

Web Sitesi: web.spaggiari.eu

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