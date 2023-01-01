WebCatalog
PagineGialle

PagineGialle

paginegialle.it

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PagineGialle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PagineGialle, Italiaonline S.p.A.'nın bir hizmetidir. İtalyan şirketleri, mağazaları ve profesyonelleri hakkında bilgi, inceleme ve iletişim arayanlar için en iyi bilinen referans noktasıdır.

Web Sitesi: paginegialle.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, PagineGialle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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