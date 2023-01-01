WebCatalog
Brainlead

Brainlead

brainlead.it

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Pazarlama Otomasyon Yazılımı | BrainLead, pazarlama otomasyon yazılımıdır: müşteri adayı puanlama, müşteri adayı yetiştirme ve müşteri yönetimi potansiyelini keşfedin.

Web Sitesi: brainlead.it

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