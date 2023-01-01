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Mailingwork

Mailingwork

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Web Sitesi: mailingwork.de

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MAILINGWORK is a legally compliant and data protection conformant software for marketing automation and email marketing. MAILINGWORK offers a reliable software solution that helps to automatically increase the efficiency of marketing activities. Powerful Features: - single or multi-level email marketing automation campaigns - personalization / individualization / segmentation - interest tracking - landingpages - surveys / coupons - A/B testing - lead scoring - statistics and reports

Kategoriler:

Business
Email Marketing Software

Web Sitesi: mailingwork.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mailingwork ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Mailchimp

Mailchimp

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Pipedrive

Pipedrive

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Odoo

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Brevo

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brevo.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

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Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Freshsales

Freshsales

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ConvertKit

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