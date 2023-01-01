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Statista

Statista

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Web Sitesi: statista.com

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Statista, pazar ve tüketici verileri konusunda uzmanlaşmış bir Alman şirketidir. Şirkete göre platformu, 22.500'den fazla kaynaktan ve 170 farklı sektörden 80.000'den fazla konuya ilişkin 1.000.000'den fazla istatistik içeriyor ve yaklaşık 60 milyon Euro gelir elde ediyor. Deutsche-startups.de web sitesi Statista "Start- Şirket, 2008 yılında "Yılın En İyi Kuruluşu" ödülüne layık görüldü ve aynı yıl, Financial Times Almanya sponsorluğunda düzenlenen "Enable to Start" start-up yarışmasının kazananları arasında yer aldı. 2010 yılında "Deutschland – Land der Ideen" (Almanya – Fikirler Ülkesi) girişimi Statista'yı "Fikirler Ülkesindeki Simgesel Yapılar 2010" kategorisinde kazananlardan biri olarak seçti. ve Avrupa Red Ringa Ödülü'ne layık görüldü. Statista, 2012 yılında "Hızlı Tırmanış" kategorisinde Alman Girişimci Ödülü'ne aday gösterildi ve 2020 yılında Library Journal tarafından Akademik ve Halk Kütüphaneleri için Sahip Olunması Gereken Veritabanları listesine dahil edildi. 2019 yılında Statista, tarafından satın alındı. reklam şirketi Ströer Media.

Web Sitesi: statista.com

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