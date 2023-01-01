WebCatalog
StarByFace

StarByFace

starbyface.com

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1. Bir fotoğraf yükleyin Fotoğrafta yalnızca bir kişi bulunmalıdır. Öneriler: Yüz açıkça görülebilmelidir, önden fotoğraf kullanmak daha iyidir. Yüz tanımanın doğruluğu yüz görüntüsünün çözünürlüğüne ve kalitesine bağlıdır. 2. Sistem yüzü tanır Sistem yüzü tanır ve yüzün çizimini oluşturur. Yüz noktası algılama sistemi, kaşlar, gözler, burun, ağız ve duruş gibi temel yüz bileşenlerini algılayabiliyor. 3. Sonucun tadını çıkarın! Sinir ağı ünlülerin yüzlerini karşılaştırıyor ve en benzer olanları öneriyor. Yüklenen fotoğrafları saklamıyoruz. Tanındıktan sonra tüm fotoğraflar silinir. Fotoğraf yalnızca paylaşmayı seçtiğinizde kaydedilecektir.

Web Sitesi: starbyface.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, StarByFace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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