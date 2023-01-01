StarByFace

1. Bir fotoğraf yükleyin Fotoğrafta yalnızca bir kişi bulunmalıdır. Öneriler: Yüz açıkça görülebilmelidir, önden fotoğraf kullanmak daha iyidir. Yüz tanımanın doğruluğu yüz görüntüsünün çözünürlüğüne ve kalitesine bağlıdır. 2. Sistem yüzü tanır Sistem yüzü tanır ve yüzün çizimini oluşturur. Yüz noktası algılama sistemi, kaşlar, gözler, burun, ağız ve duruş gibi temel yüz bileşenlerini algılayabiliyor. 3. Sonucun tadını çıkarın! Sinir ağı ünlülerin yüzlerini karşılaştırıyor ve en benzer olanları öneriyor. Yüklenen fotoğrafları saklamıyoruz. Tanındıktan sonra tüm fotoğraflar silinir. Fotoğraf yalnızca paylaşmayı seçtiğinizde kaydedilecektir.

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