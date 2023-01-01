Sportlyzer, gençlik ve amatör spor kulüplerine yönelik oyuncu geliştirme ve takım yönetimi yazılımıdır. Platform antrenörleri, yöneticileri, oyuncuları ve ebeveynleri birbirine bağlar.

Web Sitesi: sportlyzer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sportlyzer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.