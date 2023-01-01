WebCatalog
Sportlyzer

Sportlyzer

sportlyzer.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sportlyzer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sportlyzer, gençlik ve amatör spor kulüplerine yönelik oyuncu geliştirme ve takım yönetimi yazılımıdır. Platform antrenörleri, yöneticileri, oyuncuları ve ebeveynleri birbirine bağlar.

Web Sitesi: sportlyzer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sportlyzer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

sportsYou

sportsYou

sportsyou.com

LeagueApps

LeagueApps

leagueapps.com

TeamSnap

TeamSnap

teamsnap.com

Schoology

Schoology

schoology.com

Team Coaches

Team Coaches

teamcoach.es

Anama

Anama

anama.co

Cluber

Cluber

cluber.es

DVSport 360

DVSport 360

dvsport360.com

Frontify

Frontify

frontify.com

JetBrains Space

JetBrains Space

jetbrains.com

ITM Platform

ITM Platform

itmplatform.com

EventConnect

EventConnect

eventconnect.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası