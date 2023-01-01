GameChanger Classic

GameChanger, spor takımları için basit ama güçlü ücretsiz skor tutma araçları, gelişmiş istatistikler, canlı güncellemeler ve takım yönetimi çözümleri sunar. İstatistikleri hesaplıyoruz, bir skor defteri oluşturuyoruz ve ebeveynlere ve hayranlara canlı oyun ve ses akışı sağlıyoruz.

Web Sitesi: gc.com

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