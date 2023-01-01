WebCatalog
GameChanger Classic

GameChanger Classic

gc.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GameChanger Classic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

GameChanger, spor takımları için basit ama güçlü ücretsiz skor tutma araçları, gelişmiş istatistikler, canlı güncellemeler ve takım yönetimi çözümleri sunar. İstatistikleri hesaplıyoruz, bir skor defteri oluşturuyoruz ve ebeveynlere ve hayranlara canlı oyun ve ses akışı sağlıyoruz.

Web Sitesi: gc.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GameChanger Classic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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