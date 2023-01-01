EventConnect

Spor sektörünün ilk hepsi bir arada platformu. Otellere bağlanan zengin özelliklere sahip bir etkinlik yönetimi platformunu gerçek kişilerin özel desteğiyle birleştirerek turnuvalar, ligler, kulüpler, gösteriler, seçmeler ve kamplar için tüm etkinlik yaşam döngüsünü tek bir platformda yönetin.

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