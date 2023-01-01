WebCatalog
EventConnect

EventConnect

eventconnect.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EventConnect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Spor sektörünün ilk hepsi bir arada platformu. Otellere bağlanan zengin özelliklere sahip bir etkinlik yönetimi platformunu gerçek kişilerin özel desteğiyle birleştirerek turnuvalar, ligler, kulüpler, gösteriler, seçmeler ve kamplar için tüm etkinlik yaşam döngüsünü tek bir platformda yönetin.

Web Sitesi: eventconnect.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, EventConnect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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