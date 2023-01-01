WebCatalog
SnappFood

SnappFood

snappfood.ir

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Tahran, Karaj, Şiraz, İsfahan, Meşhed ve İran'ın her yerindeki kahve dükkanları ve süpermarketlerden yiyecek, tatlı ve çevrimiçi alışveriş için Snapfood (Eski fast food) çevrimiçi sipariş sistemi.

Web Sitesi: snappfood.ir

Yasal Uyarı: WebCatalog, SnappFood ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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