Tahran, Karaj, Şiraz, İsfahan, Meşhed ve İran'ın her yerindeki kahve dükkanları ve süpermarketlerden yiyecek, tatlı ve çevrimiçi alışveriş için Snapfood (Eski fast food) çevrimiçi sipariş sistemi.

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