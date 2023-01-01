Snapp! Market

Tahran ve Hyperstar Karaj (Ecomal), İsfahan ve Kum'daki hiperstarlardan ve çevrimiçi hipermarketlerden süt ürünleri, kırmızı et, meyve ve sebzeler ile gıda ürünlerinin çevrimiçi alışverişi ve çevrimiçi siparişi. Snap Market çevrimiçi süpermarket

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