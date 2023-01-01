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Snapp! Market

Snapp! Market

snapp.market

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Tahran ve Hyperstar Karaj (Ecomal), İsfahan ve Kum'daki hiperstarlardan ve çevrimiçi hipermarketlerden süt ürünleri, kırmızı et, meyve ve sebzeler ile gıda ürünlerinin çevrimiçi alışverişi ve çevrimiçi siparişi. Snap Market çevrimiçi süpermarket

Web Sitesi: snapp.market

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snapp! Market ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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