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Fastdic

Fastdic

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fastdic, sesli telaffuz ve Android - iPhone - iPad yazılımı ile İngilizce'den Farsça'ya ve Farsça'dan İngilizce'ye hızlı sözlük ve çevrimiçi sözlük

Web Sitesi: fastdic.com

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