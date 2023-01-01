Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Fastdic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

fastdic, sesli telaffuz ve Android - iPhone - iPad yazılımı ile İngilizce'den Farsça'ya ve Farsça'dan İngilizce'ye hızlı sözlük ve çevrimiçi sözlük

Web Sitesi: fastdic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fastdic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.