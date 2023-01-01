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Didar CRM

Didar CRM

didar.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Didar CRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İran'ın en iyi müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı olan Didar CRM yazılımı, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerinizi kolayca yönetmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: didar.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Didar CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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