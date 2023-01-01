WebCatalog
RighTel

RighTel

my.rightel.ir

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RighTel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İran'daki 3. ve 4. nesil servis sağlayıcı, 3. nesil şebekenin en geniş kapsama alanına sahip, yüksek hızlı mobil internet sağlayıcısı, Rightel'in teşvik planlarına rightel.ir adresinden bakın.

Web Sitesi: rightel.ir

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