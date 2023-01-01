WebCatalog
Smartleader

Smartleader

smartleader.com.br

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Smartleader çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Smartleader: lider performans yönetim sistemi. Performans değerlendirmesi, hedef yönetimi, OKR'ler, 9Box, çevrimiçi eğitim, geri bildirim, 1:1, PDI'ler, yedekleme ve LMS. Karar için görsel sonuçlar.

Web Sitesi: smartleader.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smartleader ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Yungas

Yungas

yungas.com.br

iliot

iliot

iliot.tech

HiGestor

HiGestor

higestor.com.br

ZenFisio

ZenFisio

zenfisio.com

iMedicina

iMedicina

imedicina.com.br

Calcme

Calcme

calcme.com.br

Voors

Voors

voors.com.br

Software SGG

Software SGG

sgg.net.br

Actuar

Actuar

actuar.com

Contmatic

Contmatic

contmatic.com.br

SIGE Cloud

SIGE Cloud

sigecloud.com.br

OnlineClinic

OnlineClinic

onlineclinic.com.br

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası