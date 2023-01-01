Smartleader: lider performans yönetim sistemi. Performans değerlendirmesi, hedef yönetimi, OKR'ler, 9Box, çevrimiçi eğitim, geri bildirim, 1:1, PDI'ler, yedekleme ve LMS. Karar için görsel sonuçlar.

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