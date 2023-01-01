WebCatalog
iMedicina

iMedicina

imedicina.com.br

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iMedicina çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Klinikler ve muayenehaneler için lider tıbbi ilişki yazılımı. Yönetiminizi optimize edin, yeni hastaları çekin ve önerileri teşvik edin!

Web Sitesi: imedicina.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, iMedicina ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Gestão DS

Gestão DS

gestaods.com.br

OnlineClinic

OnlineClinic

onlineclinic.com.br

Yungas

Yungas

yungas.com.br

ZenFisio

ZenFisio

zenfisio.com

AM Gestor

AM Gestor

amgestor.com.br

Smartleader

Smartleader

smartleader.com.br

Voors

Voors

voors.com.br

Serodonto

Serodonto

serodonto.com.br

Sistema Medicalsys

Sistema Medicalsys

medicalsys.com.br

Prontuário Verde

Prontuário Verde

prontuarioverde.com.br

Nuubes

Nuubes

nuubes.com

Artia

Artia

artia.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası