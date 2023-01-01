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ShootQ

ShootQ

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Web Sitesi: shootq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ShootQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ShootQ, Profesyonel fotoğrafçılar, kameramanlar, düğün sektörü profesyonelleri ve daha birçok yaratıcı tür dahil olmak üzere yaratıcı kişilere yönelik bulut tabanlı bir CRM sistemidir. Bu platform, kişileri, tüm işlerinizi yönetmenize, teklifler, sözleşmeler göndermenize, takviminizi takip etmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: shootq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ShootQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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