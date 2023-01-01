Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ShootQ, Profesyonel fotoğrafçılar, kameramanlar, düğün sektörü profesyonelleri ve daha birçok yaratıcı tür dahil olmak üzere yaratıcı kişilere yönelik bulut tabanlı bir CRM sistemidir. Bu platform, kişileri, tüm işlerinizi yönetmenize, teklifler, sözleşmeler göndermenize, takviminizi takip etmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: shootq.com

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