WebCatalog
Blinkbid

Blinkbid

blinkbid.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Blinkbid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yaratıcı Profesyonellerin İşleri Tahmin Etmesi, Teklif Vermesi ve Faturalandırması için Yazılım Geliştirir. Fotoğrafçılar için Bulut Tabanlı Üretim Bütçeleme!

Web Sitesi: blinkbid.com

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