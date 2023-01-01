Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ludus, yaratıcı profesyoneller için gelişmiş bir sunum aracıdır. Sanki Sketch ve Keynote'un bulutta bir bebeği varmış gibi.

Web Sitesi: ludus.one

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ludus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.